Génétique

Un souffle nouveau sur le concours national charolais

Le concours national charolais s’est tenu les 9 et 10 septembre 2021 à l’Agropole du Marault, à Magny-Cours (Nièvre). À cette occasion, 453 animaux en provenance de 122 élevages et 26 départements ont été rassemblés. Pour le Herd-book charolais, la combinaison des concours adultes et veaux a impulsé un « esprit de renouveau » et une « belle dynamique » à l’événement.