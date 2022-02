Crise

Des reports de cotisations MSA possibles pour les éleveurs de porcs

réservé aux abonnés

1 h

Une demande de report de cotisations sociales n’empêche pas de solliciter une prise en charge de ces dernières. © Cédric Faimali/GFA

La Mutualité sociale agricole met en place un dispositif de report de paiement des cotisations et contributions sociales pour « les exploitants et employeurs touchés par la crise de la filière porcine ». Il sera suivi d’un second dispositif de prise en charge des cotisations sociales, tel que promis par le gouvernement dans le cadre du plan de sauvegarde de la filière porcine.