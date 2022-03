Le candidat Europe Écologie Les Verts a dévoilé son programme pour l’élection présidentielle. Selon Yannick Jadot, « l’agriculture et l’alimentation sont au cœur de la construction d’un futur écologique nécessaire et souhaitable ».

Sortir du modèle actuel

Le candidat écologiste a plusieurs fois exprimé sa volonté de sortir de l’élevage « industriel ». Par cela, il entend interdire progressivement l’élevage en cages, en box ou sur caillebotis d’ici à 2025. Il souhaiterait également mettre en place des MAEC destinées aux systèmes d’élevage agroécologique. Au-delà, le candidat souhaite végétaliser l’alimentation et développer les protéines végétales.

En parallèle, Yannick Jadot veut diviser par deux l’usage des engrais et pesticides de synthèse d’ici à 2027, avant leur suppression en 2030. Il prévoit aussi de taxer les engrais chimiques pour favoriser l’utilisation des engrais organiques. S’il est élu, le candidat promet la sortie immédiate des néonicotinoïdes, du glyphosate, des fongicides SDHI et de « tous les pesticides cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et perturbateurs endocriniens notoirement dangereux pour la santé et la biodiversité ».

Conversion massive au bio

Yannick Jadot souhaite voir développer l’agriculture biologique sur le territoire. Il prévoit notamment d’intégrer un approvisionnement 100 % bio et local pour les cantines publiques des écoles, des administrations, des universités, des hôpitaux et des prisons.

À plus court terme, le candidat écologiste prévoit de réviser le plan stratégique national (PSN) afin d’y renforcer les soutiens au mode de production en agriculture biologique. Il prévoit aussi de réduire à 0 % la TVA sur les produits bio. Dans le cadre d’une transmission, le cédant recevra une prime si le projet de son repreneur est considéré comme agroécologique.

Installer 100 000 paysans bio

Yannick Jadot vise durant son mandat l’installation de 100 000 paysans bio. Pour attirer des candidats vers les métiers de l’agriculture, il prévoit notamment de créer une dotation pour les nouveaux installés, ouverte jusqu’à 50 ans puis modulée en fonction du caractère agroécologique du projet.

Interrogé par les Jeunes Agriculteurs durant le Salon international de l’agriculture, le candidat a précisé que « pour aider les jeunes agriculteurs, il faut d’abord stopper toutes les importations des pays qui ne respectent aucun modèle agricole digne de ce nom ». Dans son programme, il précise vouloir mettre en place des mesures miroirs pour interdire l’importation de produits traités avec des molécules interdites en France.