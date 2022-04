Élection présidentielle

Marine Le Pen veut donner la priorité aux produits français

réservé aux abonnés

-3650 min

Dans les cantines, la priorité sera donnée aux produits français qui devront représenter 80 % des achats (100 % en 2027). © Jerome Chabanne.

La candidate du Rassemblement national (RN) veut que la France retrouve sa souveraineté alimentaire et sortir l’agriculture des traités de libre-échange. Elle entend soutenir les revenus et l’installation, et faire manger français dans les cantines.