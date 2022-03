Pour l’agriculture, Éric Zemmour a trois ambitions :

Redonner du revenu aux agriculteurs ;

aux agriculteurs ; Encourager l’ innovation ;

; Encourager l’installation.

« Permettre aux agriculteurs de vivre de leur métier »

Pour « permettre aux agriculteurs de vivre de leur métier », le candidat à l’élection présidentielle veut contrer « la concurrence déloyale des producteurs étrangers ». Comment ? En interdisant les importations de produits non conformes aux standards de production français, et en instaurant un moratoire sur les traités de libre-échange.

Dans son programme détaillé dévoilé le 11 mars 2022, le candidat de Reconquête ! promet aussi de mettre fin à la « surtransposition des normes européennes » et de redonner à la Pac son rôle protecteur. Quant aux aides publiques, elles seront orientées vers la production pour atteindre la souveraineté alimentaire.

Également en faveur du revenu, il entend défendre les producteurs face à la grande distribution — sans toutefois préciser comment — et développer les circuits courts en augmentant la part des produits locaux dans la restauration collective.

Assurer le renouvellement des générations

Éric Zemmour mise sur l’innovation en robotique pour réduire « la dépendance à la main-d’œuvre étrangère » et l’utilisation des phytos dans une approche « réaliste et non dogmatique. Dernière priorité du candidat : le renouvellement des générations. Celui-ci passera par la simplification des procédures d’installation et d’achat de foncier (« en proposant des formations, des parrainages et des garanties bancaires ») et par l’exonération de droit de donation et succession la transmission familiale d’une exploitation.

Pour encourager l’installation de nouveaux producteurs, notamment en agriculture biologique, il propose d’augmenter la DJA (et même de la doubler, a-t-il promis à JA (Jeunes Agriculteurs) lors du Salon international de l’agriculture).

Il n’oublie pas non plus la forêt, avec un grand plan de reboisement.

Revitaliser les campagnes

Dans sa campagne, le candidat de l’extrême droite a souvent mis l’accent sur la ruralité, synonyme de « l’art de vivre à la française ». Invité par Le Mouvement de la ruralité (LMR, anciennement Chasse, pêche, nature et traditions) le 23 février 2022, il a promis de « sanctuariser la pratique de la chasse et de la pêche », activités appartenant au « patrimoine culturel » français.

« L’enfant de la banlieue », comme il se définit, a aussi vanté l’entraide, les liens de voisinage, ou encore la civilité des ruraux. Alors, pour faire revivre les villages, et « rallumer la flamme des campagnes », Éric Zemmour veut réorienter les fonds publics des banlieues vers les campagnes. Mais aussi de les « repeupler », grâce à une politique de natalité qui allouerait 10 000 € pour chaque nouvel enfant né dans une famille domiciliée depuis deux ans dans un territoire rural.

Pour lutter contre les déserts médicaux, il promet l’embauche par l’État de 1000 médecins et des hôpitaux de proximité. Toutes ces mesures seraient orchestrées par un grand ministère de la Ruralité, de l’Agriculture et des Littoraux qui regroupera la Ruralité, l’Agriculture, l’Environnement, la Biodiversité ainsi que la Chasse, la Pêche et la Forêt.