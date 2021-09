À l’occasion du salon Innov-Agri ce 7 septembre 2021, Hervé Lapie, président de l’association « Contrat de solutions », a réaffirmé son intention d’accélérer le déploiement des différentes solutions pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires au sein des territoires et des fermes.

Une nécessaire adaptation

« Nous avons fait l’inventaire d’un grand nombre de solutions, poursuit-il. Nous souhaitons maintenant accompagner les agriculteurs et les techniciens pour qu’ils se les approprient au niveau des fermes. » Une personne a même été recrutée dans ce but.

Si le contrat de solutions compte une centaine de fiches, toutes ne sont pas adaptables partout. Cela dépend du contexte pédoclimatique de chaque exploitation. Par ailleurs, les solutions proposées peuvent être combinées les unes avec les autres.

Les fiches sont réparties en 4 pôles :

Biocontrôle,

Amélioration des plantes et pratiques agronomiques,

Équipements et numérique,

Réduction des impacts.

La sécurité autour du pulvérisateur mise en avant

Parmi les solutions mises en valeur sur le salon Innov-Agri, on peut trouver le développement d’équipements de protection individuelle (EPI) mieux adaptés au monde agricole et plus performants, ou la collecte et le recyclage des plastiques agricoles via la filière Adivalor.

La solution de remplissage du pulvérisateur EasyConnect était est aussi présentée sur le stand et sera commercialisée prochainement. Ce système permet de vider les bidons de produits phytopharmaceutiques en évitant tout contact entre le produit et l’agriculteur et ainsi réduire les risques.

Gestion des repousses de pommes de terre, grille de risque du piétin-échaudage ou encore couvert pré-implantation de cultures fourragères porte-graines, 5 nouvelles fiches viennent enrichir ce réservoir de solutions.