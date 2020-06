« Tereos sort renforcé de la libéralisation du secteur sucrier européen, avec des résultats en forte croissance, estime Alexis Duval, président du directoire du groupe coopératif. Le groupe termine son exercice 2019-2020, clos le 31 mars 2020, avec un chiffre d’affaires en hausse de 1,2 % à 4,5 milliards €, un Ebitda (bénéfice avant intérêts), qui fait un bond de 53 % à 420 M€, et un résultat net de 24 M€ ».

Le groupe sucrier français renoue ainsi avec les bénéfices après deux exercices déficitaires. En 2017-2018, il avait enregistré un déficit de — 23 M€, et en 2018-2019, de — 212 M€. « L’activité et les résultats des trois divisions de Tereos sont en progression, le sucre international contribue à hauteur de 53 % à l’Ebitda du groupe, le Sucre Europe, de 23 % et l’amidon, de 22 % ». Ces résultats tiennent compte des 60 M€ d’économies réalisées dans le cadre du programme Ambitions 2022 et des 140 M€ de plus-value dégagée après la revente en juillet 2019 de la part de Tereos dans ses activités avec ETEA en Grande-Bretagne et en Italie.

« L’une des meilleures rémunérations »

Les dirigeants de Tereos n’ont, en revanche, pas donné d’indications quant au prix auquel les betteraves allaient être payées aux agriculteurs pour la récolte 2019. « Ils ne seront connus qu’après les assemblées générales dont la date n’est pas encore fixée, précise Jean-Charles Lefebvre, Président du Conseil de surveillance du groupe. Mais depuis quatre ans, notre coopérative a offert l’une des meilleures rémunérations de la betterave quels qu’aient été les environnements de marché ».

Il souligne également la volonté du Groupe de poursuivre sur le long terme, sa stratégie d’intégration verticale, de diversification et d’ouverture de capital. Une stratégie qui avait fait l’objet ces dernières années, de controverse parmi les adhérents. « Plus de la moitié de la différence du prix avec nos concurrents français provient des dividendes reçus de la diversification du groupe, assure le président du conseil de surveillance. Sur les cinq dernières campagnes, ce sont en moyenne près de 150 €/ha/an de dividendes que les coopérateurs de Tereos ont reçu grâce à notre stratégie de diversification. »

