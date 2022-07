Communication

L’agriculture vue du Tour

10 h

Le Tour de France masculin se termine dimanche à Paris et laisse la place au Tour féminin. Si les agriculteurs se montrent sur le parcours avec leurs fresques, l’agriculture est présente dans les paysages de chaque étape. Voici une sélection des plus belles photos qui combinent agriculture et cyclisme grâce aux excellents photographes d’ASO, l’organisateur des tours.