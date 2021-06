L’été, avec ses chantiers de récolte, est la saison où les véhicules agricoles provoquent le plus d’accidents. Entre 2013 et 2017, 984 accidents de la route ont impliqué un tracteur agricole et ils ont provoqué 201 décès. Plus de 40 % de ces accidents surviennent entre juin et août. Afin de mieux appréhender le comportement des agriculteurs sur la route, Assurance Prévention, l’association des assureurs français, a mené une étude auprès de conducteurs de tracteurs.

Concernés par le partage de la route

Interrogés sur le partage de la route, 8 agriculteurs sur 10 estiment que la cohabitation avec les conducteurs de différents types de véhicules se passe bien. Près de 9 exploitants sur 10 se sentent en sécurité quand ils conduisent sur la route (87 %). Les conducteurs de véhicules agricoles ont très largement le sentiment d’être attentifs aux autres usagers (98 %), mais seulement 6 sur 10 estiment que la réciproque est vraie (62 %).

Lors de leurs déplacements sur la route, les exploitants agricoles prennent des précautions pour la sécurité des autres usagers, ainsi :

96 % vérifient l’état de l’engin avant de prendre la route ;

93 % essaient de se garer dès que possible pour laisser passer les autres véhicules ;

77 % nettoient derrière leur passage s’ils salissent la chaussée ;

59 % adaptent leurs horaires pour éviter les heures de pointe.

Des comportements à risque, surtout chez les jeunes

Néanmoins, 83 % des agriculteurs reconnaissent adopter au moins un comportement dangereux sur la route.

44 % roulent avec une mauvaise visibilité de la route et des autres usagers, notamment en raison des terminaux en cabine ;

32 % roulent avec un véhicule surchargé ;

; 31 % utilisent leur téléphone à la main ;

à la main ; 24 % n’utilisent pas les feux adaptés comme le gyrophare ou les clignotants ;

ou les clignotants ; 18 % dépassent la vitesse maximale autorisée sur la route pour leur engin agricole.

Ces comportements dangereux sont davantage le fait des agriculteurs de moins de 40 ans. Dans cette catégorie de population, 47 % utilisent leur téléphone à la main. Point positif, l’alcool et les stupéfiants sont moins en cause dans les accidents de véhicules agricoles que pour les voitures.

Une campagne de prévention

Afin de sensibiliser les agriculteurs sur ces comportements à risque, Assurance Prévention lance une campagne numérique « Sur la route, cultivons la prudence ». Trois agriculteurs influenceurs (Thierry, agriculteur d’aujourd’hui, Océane, future agricultrice et Étienne, agri Youtubeurre) s’engagent ainsi à mobiliser leur communauté par des vidéos de sensibilisation tournées dans leur quotidien.