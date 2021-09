Avec les jours qui raccourcissent, les poules se couchent plus tôt et pondent aussi plus tôt le lendemain matin ! Le rythme automnal reprend, avec ses couleurs cuivrées, et ce soleil couchant.

Voyez la consommation de l’herbe dans le parc ! Vivement les prochaines pluies ! pic.twitter.com/6J8ciw9POM