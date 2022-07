L’épisode caniculaire se poursuit aujourd’hui. Dans son bulletin du 19 juillet 2022, à 6 heures, Météo-France place ainsi 70 départements et l’Andorre en vigilance orange pour canicule.

Sur la façade atlantique, l’épisode caniculaire se termine avec l’arrivée, par l’ouest, d’une masse d’air océanique plus fraîche. Selon Météo-France, cette dernière va progresser dans la journée sur le reste du pays.

Des températures élevées dans l’est du pays

Néanmoins, « les températures repartiront à la hausse dans les régions plus à l’est, en cours de journée, indique l’organisme de prévisions météorologiques. Les maximales seront souvent comprises entre 37 et 40 degrés en Normandie, Hauts-de-France, Ile-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, vallée du Rhône et région toulousaine ».

Des orages violents prévus en fin de journée

Toujours selon Météo-France, une dégradation orageuse va se mettre en place en fin de journée sur les Hautes-Pyrénées et le Béarn. Ces orages pourront être localement très violents et accompagnées de chutes de grêle et d’importantes rafales de vent. Ils progresseront ensuite dans la soirée vers la région toulousaine, la Dordogne et Limousin.

Mercredi, « les fortes chaleurs ne concerneront plus que le quart sud-est du Pays avec des températures nocturnes demeurant toujours très élevées ». Sur ces régions, les fortes températures pourraient persister encore quelques jours.