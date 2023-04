Dans le Nord-Pas-de-Calais, la chambre d’agriculture a mis sur pied une opération de recyclage des pneus d’ensilage, très appréciée.

Il existe des filières pour recycler de nombreux déchets agricoles, en particulier via Adivalor, mais pas pour les pneus usés. Pourtant, les agriculteurs, et en particulier les éleveurs, sont très demandeurs. « Depuis deux ans, la mise en place de l’opération Ensivalor, a permis de collecter 8 000 tonnes de pneus qui servaient surtout à lester les bâches des silos dans les élevages de nos deux départements », explique Katia Rolland, chargée de développement territorial à la chambre d’agriculture du Nord et du Pas-de-Calais.

90 euros par tonne

L’opération est conduite en partenariat avec les FDSEA et JA. « La collecte s’est déroulée sur trente sites différents et a concerné un millier d’agriculteurs, en particulier des éleveurs qui ont arrêté ou qui se sont tournés vers des solutions alternatives pour constituer leurs silos d’ensilage », décrit Katia Rolland. Grâce à une participation financière d’Ensivalor national, de l’Ademe, de certains territoires et des laiteries, l’opération est revenue aux éleveurs à 90 €/tonne.

En cimenteries

« Comme ces pneus ont perdu depuis longtemps leur élasticité, ils ne peuvent pas être recyclés pour des revêtements de parking ou d’aires de jeu, poursuit Katia Rolland. En revanche, ils ont gardé leur pouvoir calorifique intact. Ils sont donc utilisés comme combustibles après broyage dans des cimenteries. » L’opération prévue pour deux ans est désormais terminée. Dans l’immédiat, rien n’est prévu pour la reconduire.

« Il reste pourtant des pneus stockés dans de nombreuses exploitations, poursuit la conseillère. Avant l’opération Ensivalor, des collectes avaient déjà été organisées dans certaines communautés de communes, qui acceptaient de financer une partie des coûts. » Peut-être une piste pour poursuivre les collectes.