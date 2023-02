Malgré la fraîcheur, le soleil est à la fête cette semaine ! Dans les champs, les agriculteurs s’activent et préparent les prochains semis. Pas de répit non plus pour les éleveurs. Entre sorties au grand air et mises bas, les travaux ne manquent pas. En bref, encore une semaine bien chargée !

Laurine Mongenier