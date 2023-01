Le prix d’achat des intrants restait largement supérieur à son niveau de 2021 en novembre dernier, tiré par la hausse de ceux des engrais et amendements, de l'énergie et des aliments pour animaux. Il a néanmoins reculé par rapport à octobre 2022.

"En glissement annuel, le prix des intrants reste très élevé, avec une hausse de 21,3 %, après une hausse de 24,6 % en octobre et de 27,5 % en septembre". C'est le constat dressé par Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans sa note d’Infos rapides plubliée le 17 janvier 2023. "Sur un an, le prix des engrais et des amendements a fortement augmenté de 37,6 % par rapport à novembre 2021. Cette hausse s'inscrit dans un contexte de "poursuite des tensions sur le marché mondial des engrais, alimentées par la guerre en Ukraine".

Des engrais plus chers

À ces tensions, s'ajoutent des difficultés d’approvisionnement en gaz, disponible en quantités limitées et à des prix élevés. Ce qui engendre un repli de la production d’engrais azotés chez certains fabricants européens. Au même moment, les importations se heurtent aux coûts élevés de transport des marchandises.

Le prix de l'énergie et du lubrifiant a également augmenté sur en an, avec une hausse de 27,8 %. Cela s'explique "par l'augmentation de l'élévation de la production de pétrole en juin et juillet par les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et d’embargo progressif de l’Union européenne sur le pétrole russe d’ici fin 2022".

En novembre toujours, les prix des aliments pour animaux se sont envolés de 27,5 % par rapport à 2021. Cette flambée s'explique par l'augmentation des cours des céréales et des oléagineux. Les prix des aliments destinés aux porcins, aux volailles et aux vaches laitières ont respectivement augmenté de 29,1 %, de 25,9 % et de 27,1 % sur un an.

Cette tendance haussière est observée pour toutes les exploitations agricoles, de "13,0 % en viticulture à 24,6 % pour les exploitations de porcins".

En baisse sur un mois

Le prix des engrais et des amendements a fortement augmenté d’octobre 2021 à avril 2022 avant de se replier légèrement. "Depuis août 2022, il est reparti fortement à la hausse, mais baisse sur un mois en novembre".

Au niveau des prix de l’énergie et des lubrifiants, ceux-ci ont considérablement reculé sur un mois de 5,2 %, à la suite d'une hausse au mois d'octobre. Seul, le prix des aliments pour animaux est en hausse de 0,5 % par rapport au mois précédent.