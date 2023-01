La chambre d'agriculture de la Drôme et la fédération départementale des chasseurs œuvrent à différents dispositifs communs, dont l’accompagnement à la plantation de haies.

Vincent Monier, producteur de grandes cultures bio à Chabeuil (Drôme), s’est lancé dans un projet de réimplantation de haies. « Je vais créer une haie double de 250 mètres dans une de mes parcelles afin de ramener de la biodiversité dans mes champs. J'y attends des espèces pollinisatrices et des auxiliaires des cultures. Elle sera aussi intéressante pour son effet brise-vent », explique-t-il. Comme 53 autres agriculteurs drômois, il est accompagné par la chambre d'agriculture et la fédération départementale des chasseurs avec l’appui de la Mission haies Auvergne-Rhône-Alpes.

Deux journées de formation

La plupart de ces agriculteurs ont suivi deux journées de formation en 2022 pour connaître les enjeux et techniques de plantation, et élaborer leur propre projet. Les plants ont été distribués fin novembre suite à une commande groupée. Au total, ce sont 17 500 arbres qui seront plantés cet hiver, soit l'équivalent de 17 km de haies.

Les agriculteurs concernés ont pu bénéficier de deux dispositifs : le programme « Plantons des haies » du plan France Relance et les fonds issus de l’éco-contribution alimentés par les chasseurs et l'État. « Notre objectif est d'atteindre, en 3 ans, 45 km de linéaires de haie plantées dans notre département dans le cadre du plan de relance « Plantons en Drôme » et 8 km par an avec l’éco-contribution », indique Aline Buffat, conseillère agroforesterie à la chambre d'agriculture.

Partenariat

« Chasseurs et agriculteurs de la Drôme travaillent conjointement depuis longtemps autour des sujets agricoles et cynégétiques. Les enjeux et intérêts sont réciproques. Une convention « agriculture, faune sauvage, chasse » existe depuis 2015 entre la chambre d'agriculture et la fédération de chasse », poursuit Christophe Mathez, technicien à la FDC 26.

Outre l'implantation de haies, le partenariat a permis la mise en place d’environ 1 200 ha par an de Cipan-biodiversité auprès d'agriculteurs drômois situés en zone vulnérable aux nitrates, mais aussi de travailler sur des sujets tels que l’implantation et l’entretien des bandes enherbées pour favoriser de développement de la biodiversité.