Après une première présentation lors du Sima 2019, Kuhn poursuit le développement de la solution de pulvérisation ciblée I-Spay. Ce dispositif est développé en partenariat avec Carbon Bee.

Pour le Sima 2022, Kuhn présentera un panel d’applications élargit avec, en plus de la détection vert sur brun sur sol nu, une détection vert sur vert dans une culture en place. Dans le futur, la mesure de paramètres tels que la biomasse permettra une application ciblée et modulée des fongicides, des régulateurs de croissance voire de la nutrition azotée.

Une structure plus légère

Plus compacts et deux fois plus légers, les nouveaux capteurs hyperspectraux peuvent désormais se positionner au plus près de la rampe en s’affranchissant du système de mâts jusqu’à présent. Ceci est notamment permis par une nouvelle optique élargissant le champ de vision, ce qui évite également de multiplier le nombre de capteurs.

Enfin, des composants d’intelligence artificielle de dernière génération viennent compléter l’ensemble, l’objectif restant toujours le même : surveiller en permanence la végétation en mode autoapprentissage afin de toujours mieux détecter les adventices, les classifier et éviter toute application systématique favorisant les résistances aux herbicides.