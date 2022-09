Agriculteurs et entrepreneurs bénéficient de la ristourne supplémentaire de 30 centimes par litre de GNR. Ce coup de pouce est valable jusqu’au 31 octobre 2022.

Le prix du GNR a fait le yo-yo tout l’été, atteignant 1,50 €/l TTC fin août 2022, en tenant compte de la remise carburant de 15 centimes par litre HT du gouvernement. Les agriculteurs et les entrepreneurs vont pouvoir souffler un peu pour les chantiers d’automne puisque la ristourne supplémentaire de 30 centimes par litre TTC (25 centimes par litre HT), dont le décret est paru au Journal officiel du 23 août 2022 concerne aussi le GNR. Ce 6 septembre 2022, son prix moyen TTC était donc passé sous la barre des 1,30 €/l.

Jusqu’à fin octobre

Pour les agriculteurs, cette ristourne est transparente puisqu’elle est soustraite de la facture par le fournisseur de carburant. Attention toutefois à ne pas tarder pour remplir la cuve puisqu’elle n’est valable que jusqu’au 31 octobre. Entre le 1er novembre et le 31 décembre, la ristourne passera à 10 centimes par litre TTC, soit 8,33 centimes par litre HT.

Cette réduction de l’aide tombe au plus mauvais moment puisque le GNR d’hiver, plus fortement additivé, est plus coûteux que celui d’été. Les distributeurs s’inquiètent d’une possible explosion des commandes durant la dernière semaine d’octobre.