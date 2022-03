La FNEDT s’inquiète des restrictions sur les livraisons de GNR qui se mettent en place dans certains secteurs et interpelle le gouvernement sur les trésoreries fortement impactées par les hausses de prix du carburant.

Ce mercredi 9 mars 2022, la FNEDT a tiré la sonnette d’alarme et annoncé une augmentation du tarif des prestations agricoles et forestières. Avec un prix du GNR qui frôle par endroits les 200 % d’augmentation, il était inévitable que les entrepreneurs indexent leurs prestations.

En plus de l’augmentation générale des charges par rapport à l’année dernière, la FNEDT a calculé avant la crise ukrainienne une inflation de l’ordre de 60 % sur les carburants et lubrifiants, revue depuis à plus de 170 %. À cette augmentation s’ajoutent par endroits des problèmes d’approvisionnement avec des livraisons fractionnées ou parfois limitées à 1 000 litres.

Un remboursement de la TICPE pour renflouer la trésorerie

Parallèlement à ces augmentations, la FNEDT indique avoir demandé au différentes instances gouvernemental que le remboursement de TICPE prévu pour juin 2022 soit avancé pour pouvoir remonter la trésorerie et ainsi payer le carburant.

Une requête restée lettre morte pour le moment. Dans certaines régions, la grogne monte au point que certains entrepreneurs se disent prêts à bloquer les routes avec leurs moissonneuses-batteuses et leurs tracteurs.