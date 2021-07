Vous utilisez la DSN

« Pour les dépôts DSN du 15 juillet, les employeurs peuvent ajuster le paiement en fonction de leurs capacités financières. Quels que soient la taille de l’entreprise et le secteur d’activité, les employeurs souhaitant bénéficier du report de leurs cotisations sont invités à remplir le formulaire de demande et le renvoyer à leur caisse d’affiliation. L’adresse mail est précisée pour chaque caisse de MSA sur son site web. Dans tous les cas, les employeurs doivent transmettre leur DSN à la date d’échéance habituelle », explique la MSA.

Les démarches varient selon le mode de paiement :

• Les prélèvements sont réalisés par la MSA à hauteur du montant mentionné dans le bloc paiement de la DSN. Les employeurs peuvent moduler ce montant ;

• Les virements : le paiement peut être ajusté ;

• Les télérèglements ne permettent pas la modulation du paiement et portent sur l’intégralité des cotisations dues. Cependant, les employeurs qui souhaitent payer partiellement leurs cotisations, peuvent le faire par virement et dans ce cas, ne procèdent pas au télérèglement en ligne. Les sommes non réglées aux dates limites de paiement du 5 ou du 15 juillet ne feront l’objet d’aucune majoration ou pénalité de retard.