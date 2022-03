En plus de la détaxation du GNR, la Coordination rurale demande un plafonnement de son prix à 1 euro le litre dans un communiqué de presse diffusé ce 15 mars 2022. Pour le syndicat, les prix comme la disponibilité de ce carburant sont « hors de contrôle ».

Pouvoir anticiper pour les semis et les récoltes

La Coordination rurale souligne qu’en raison de l’évolution de la guerre en Ukraine et « les incertitudes grandissantes liées à ce conflit, les agriculteurs ont besoin de visibilité et de moyens pour continuer à produire ».

L’organisation syndicale rappelle en effet que les semis commenceront dans un mois et que la visibilité sur le prix du GNR est essentielle pour « estimer s’ils [les agriculteurs, NDLR] seront en capacité de produire ».

« L’État a demandé aux agriculteurs français de tenir le coup et de continuer à produire. Pour cela, nous avons besoin de savoir où nous allons, insiste Bernard Lannes, le président de la Coordination rurale. Il nous faut une vision à long terme et cela passe par des garanties de prix et d’approvisionnement en matière de GNR. »

