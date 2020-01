Un jeune français a présenté, au CES de Las Vegas, une pomme de terre connectée et intelligente. L’initiative qui tenait plus de la « performance artistique » que de l’innovation a rencontré un grand succès.

Aux côtés des brosses à dents, des toilettes ou même des tampons connectés, les visiteurs du CES de Las Vegas, ont pu découvrir la première patate intelligente, une patate qui est rapidement devenue une star d’internet.

La patata intelligente che ci dice quanto siamo fessi [aggiornamento delle 11:59] https://t.co/AySzPUpqa4 — la Repubblica (@repubblica) January 13, 2020

Pour les adeptes d’innovation et de connectivité non, il ne s’agit pas d’un tubercule connecté utilisé pour régler les machines où encore d’une i-patate qui aide à gérer les stocks, mais bien d’une vraie pomme de terre, en chaire et en peau, dotée d’un capteur, d’une puce électronique et d’une antenne wifi.

Une patate avec une intelligence artificielle

Côté énergie le système fonctionne comme une pile citron, grâce à l’électricité de la pomme de terre. C’est ensuite que les choses deviennent plus « smart » et cachent un vrai système « ingénieux ». « Le dispositif capte les ondes cérébrales de la patate, ou des interférences wifi de la patate, et il transmet les signaux à une vraie intelligence artificielle installée sur un téléphone portable » explique le français Nicolas Baldek, inventeur de la patate la plus célèbre de la planète.

Nicolas Baldek et sa patate connectée ©P.Pachalh

Comme on le ferait avec Siri ou Alexa, on peut ensuite poser des questions et les réponses ne sont pas totalement aléatoires mais « dépendent du champ électrique de la patate et d’un réseau de neurones artificiels », ajoute l’inventeur.

Une « performance artistique » à 5 000 euros la « blague »

Si l’initiative peut faire sourire, le français n’avait pas pour ambition de se moquer du CES mais plutôt de montrer son scepticisme face à la mode du tout connecté. « On met dans un objet courant une puce à 5 dollars et du Bluetooth et on le vend trois fois plus cher, c’est plus du marketing que de l’innovation, je me suis donc réveillé un jour en disant que je pourrais faire une performance artistique au CES en présentant la première patate connectée », raconte Nicolas Baldek. Il a choisi la patate pour son côté universel et sympathique.

Entre la location du stand, le déplacement et le logement, la « blague » lui aura tout de même coûté près de 5 000 euros. « On n’a pas toujours besoin de penser à la rentabilité de ses actions, on peut voir ça comme un loisir un peu cher », s’amuse l’inventeur.

Une « auto-promo » efficace

Pour « aller jusqu’au bout de la blague », il a tout de même lancé un crowdfunding avec une prévente de sa « smart patate ». « Quand on est une start-up et qu’on va au CES c’est l’étape obligatoire », ironise Nicolas Baldek. Même s’il n’avait pas prévu un tel engouement pour sa patate, cette aventure lui aura surtout donné une grande visibilité.

« 5 000 euros pour une campagne de communication avec ces retentissements ce n’est pas si cher », plaisante le Français. D’autant plus que maintenant ses prospections pour trouver un emploi vont être facilitées : « La terre entière sait que je cherche du boulot, la directrice de la french tech l’a même tweeté. »

You all remember @nb4ld, the man behind the emblematic connected potato project that made headlines at #CES? Well, he’s a great guy and looking for a #job https://t.co/eQmKgGhmWb — Kat Borlongan (@katborlongan) January 15, 2020

Le 16 janvier, en une matinée il a eu une dizaine de propositions d’entreprises pour travailler sur la connectivité d’une montre suisse, dans une société de consulting où encore sur le projet d’un bateau pour battre le record de vitesse à la voile.

