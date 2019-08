Biodiversité

Diminuer la taille des parcelles, un « levier considérable et sous-exploité »

Selon une étude menée par des chercheurs de l’Inra et du CNRS, augmenter la complexité de la mosaïque des cultures (diminution de la taille des parcelles et augmentation de la diversité des cultures) offre « un levier d’action considérable et largement sous-exploité pour conserver et restaurer la biodiversité des paysages agricoles tout en maintenant les surfaces de production agricole ».