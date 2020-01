Le secrétaire américain à l’Agriculture, Sonny Perdue, a appelé lundi 27 janvier les Européens à réexaminer leur décision d’interdire les importations de poulet chloré et de bœuf aux hormones, au moment où Bruxelles et Washington cherchent à décrisper leurs relations commerciales.

Cette demande devrait faire bondir certains États membres, où les craintes que des aliments fabriqués selon les normes sanitaires américaines soient imposés à leurs consommateurs ont déclenché des manifestations de masse en 2015, notamment en Allemagne, en Autriche et en France.

> Voir aussi : Manifestation du 3 septembre 201 : 1 700 tracteurs vers Paris (03/09/2015)

Elle fait suite à la menace du président américain Donald Trump d’imposer des taxes punitives sur les automobiles européennes si Bruxelles et Washington n’avancent pas dans leurs discussions commerciales, décidées en juillet 2018, qui bloquent sur la question de l’agriculture.

Donald Trump et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont annoncé la semaine dernière à Davos (Suisse) leur volonté de relancer ces discussions et promis de s’entendre dans les prochaines semaines. Ursula von der Leyen doit bientôt se rendre à Washington pour y rencontrer à nouveau le président américain.

Good first meeting with @realDonaldTrump and exchange of views on trade, technology & energy at #wef20.

I'm looking forward to working with him on the opportunities & challenges ahead of us. I'm convinced we can engage in a positive US - UE agenda.

Follow-up soon in Washington D.C. pic.twitter.com/yARKgeKeep