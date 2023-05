Fabrice Grillon Gaborit est consultant en marketing pour le circuit court et formateur. Il met en avant le storytelling.

« Storytelling signifie, en français, raconter une histoire. Il s’agit d’une communication narrative qui consiste à propager une histoire vraie ou vraisemblable de personnes morales ou physiques, en essayant de créer une complicité émotionnelle avec le consommateur et les autres parties prenantes. Le storytelling nécessite de changer de posture. Il faut passer du marketing de l’offre à celui de la demande.

En résumé : arrêter de vendre des produits ou des services mais vendre une histoire. Tout l’enjeu est d’écouter la voix du client et d’observer ce qu’il va vivre avant, pendant et après l’expérience (par exemple achat à la ferme).

L’enchantement client passe par quatre étapes :

La première est de créer un climat favorable et communiquer des émotions positives en passant de l’autre côté du miroir pour se mettre dans la peau du client (ses premières impressions lorsqu’il entre dans un magasin par exemple).

Deuxièmement, faire vivre des sensations nouvelles en éveillant la curiosité par l’expérimentation. Il s’agit de parler au cœur, au corps à l’esprit en sollicitant les cinq sens.

Troisième étape : dépasser les attentes du client en le surprenant (l’effet whaou).

Enfin, dernier point partager son savoir en racontant des histoires.

Aller chercher les vaches au champ, porter un agneau dans les bras, faire découvrir qu’une chèvre se trait deux fois par jour… Sur les fermes, les exploitants ont de l’or dans les mains pour provoquer cela. Le storytelling est à la portée de tous. Il peut s’utiliser sur tous supports (site internet, flyer…).

Lors de la construction de son message, il faut se poser les bonnes questions : qu’est ce qui donne envie de venir chez moi ? Quelle expérience je vais vivre ? Comment vais-je me valoriser ? Quel souvenir vais-je garder ? Il s’agit tout simplement de faire vivre une expérience positive et mémorable. Le client doit s’approprier l’histoire et pouvoir la raconter. »