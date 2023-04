Katia Le Lann, responsable de la prévention des risques professionnels à la MSA du Maine-et-Loire, donne plusieurs conseils pour optimiser la conception d'un atelier de transformation.

« La MSA peut accompagner les producteurs qui souhaitent se lancer dans la construction ou l'aménagement d'un atelier de transformation (1). Le coût de la prestation est pris en charge par la MSA, avec l'intervention si nécessaire d'un ergonome. La conception doit se réfléchir dès le dépôt du permis de construire. Par exemple, l'entrée de la matière première et la sortie des produits nécessitent de travailler sur les flux à l’extérieur du bâtiment. Nous pouvons aussi intervenir par la suite sur le poste de travail, mais cela réduit la marge de manœuvre.

Le deuxième point important, c'est d'impliquer les salariés, même si en général le chef d'exploitation connaît bien le travail. Avec les opérateurs, on a accès au travail réel, et pas seulement au travail prescrit. Il faut aussi adapter le dimensionnement : les équipements sont parfois pensés pour un humain "moyen", sans tenir compte des différences de morphologie. L'introduction de petits matériels pour réduire la pénibilité doit aussi être travaillée avec eux, pour une meilleure appropriation. Je conseille d'aller voir d'autres structures, au moins deux, pour prendre des avis, et revenir avec des situations de références.

En pratique, sur la transformation en yaourts par exemple, nous accompagnons un Gaec en les outillant pour leur réflexion : photos, vidéos, panneaux pour rendre plus réel le nouvel aménagement et réfléchir sur les postes de travail. Se voir permet de prendre conscience de certaines postures. Ainsi, en se regardant réaliser des tâches non perçues comme particulièrement pénibles au départ, des salariés peuvent voir que le plan de travail est trop haut, trop bas ou mal placé, et faire le lien avec des douleurs. Il faut vraiment laisser entrer le travail réel dans le projet ».