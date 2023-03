Le réseau associatif Initiative France accompagne les porteurs de projets agricoles en accordant des prêts d’honneur à taux zéro.

En dix ans, environ trois mille six cents projets agricoles ont été soutenus par le réseau Initiative France. Cette association accorde des prêts d’honneur de 10 à 20 000 € à taux zéro à des porteurs de projet. Isabelle Chanclud et Teresa Garvey, installées en Seine-et-Marne font partie des heureuses élues.

Après une carrière de plusieurs années en tant que conseillère à la chambre d’agriculture de la région Ile-de-France, Isabelle Chanclud décide de rejoindre son conjoint sur l'exploitation et s’installe en novembre 2019 sur 80 ha de grandes cultures et 2 500 m² de fleurs produites en agriculture biologique. C’est au travers de son précédent emploi qu’Isabelle fait connaissance avec le réseau Initiative. Elle contacte son antenne locale Initiative Sud Seine-et-Marne et Melun Val-de-Seine au moment de s’installer.

Effet levier

« Après un passage en commission, où j’ai présenté mon projet devant un public agricole et non-agricole, Initiative a accepté de m’octroyer un prêt d’honneur de 27 000 € à rembourser sur cinq ans », confie-t-elle. Un coup de pouce pour la productrice qui ouvre un atelier de fleurs séchées et bénéficie en parallèle d’un prêt bancaire. « Le prêt Initiative a un effet levier important, souligne Guillaume Pepy, président du réseau. Les banques vous accordent plus facilement un prêt lorsqu’elles savent que le réseau Initiative vous fait confiance. » L'association estime que pour 1 euro de prêt d'honneur accordé, les banques prêtent 9,5 euros en moyenne.

Mais le prêt d’honneur est également un « financement rapide » qui peut compléter une aide à l’installation, témoigne Teresa Garvey, installée avec son conjoint Florentin Duret, au début de l'année 2022, en production maraîchère. « Dès lors que nous avons eu l’accord de notre DDT concernant notre demande de DJA, nous avons reçu notre prêt Initiative dans les jours qui suivaient. » Le couple a bénéficié d’un prêt de 10 000 € chacun, étalé sur cinq ans, avec un remboursement différé d’un an.

Accompagnement

Teresa et Florentin, déjà avancés dans leur projet d’installation, ont rencontré Initiative directement après leur passage au Point accueil installation départemental. « Nous avons eu des contacts réguliers et réactifs avec l’association, souligne Florentin. On peut aussi échanger facilement avec son conseiller grâce à la plateforme internet. »

Avant de bénéficier du prêt, le couple a lui aussi dû exposer son projet devant une commission. « C’était la première fois que nous présentions notre projet, expliquent-ils. C’était un baptême du feu qui nous a servis pour la suite ». Et une confrontation avec le jury qui conforte le couple dans son projet. « Notre dossier a bien été accueilli, poursuivent-ils. Nous nous sommes rendus compte que notre projet avait du sens pour le territoire. »