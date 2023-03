Une association foncière a été constituée à la suite du remembrement en 1979. Elle a toujours fait l’entretien des chemins. En 2013, la commune a souhaité reprendre l’ensemble de la voirie avec pour engagement l’entretien. Or en 2020, nous avons changé de conseil municipal et ce dernier encaisse la taxe de voirie mais ne fait plus l’entretien. Que faire ?

En règle générale, lorsque des chemins de l’association foncière sont incorporés à la voirie rurale, ils le sont dans le domaine privé de la commune. Ils deviennent des chemins ruraux. Une fois incorporée, la commune peut s’occuper de leur entretien. Il n'existe pas d'obligation générale et absolue d'entretien des chemins ruraux pour les communes. Les travaux et l’entretien peuvent être financés au moyen d’une taxe répartie en raison de l’intérêt de chaque propriété aux travaux. Ce qui semble être votre cas. Le maire est chargé de la police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux en vertu de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime. Il doit ainsi veiller à la sauvegarde de l'intégrité des chemins ruraux de manière à assurer la sécurité de la circulation des usagers. Enfin, lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune, l'article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité pour les propriétaires riverains du chemin rural de demander au conseil municipal de délibérer sur l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article L. 161-7 du même code pour l'entretien des chemins ruraux. Cette demande doit être formulée par « soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie ». Dans les mêmes conditions de majorité, les propriétaires riverains peuvent également proposer de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité. Le conseil municipal doit délibérer dans un délai d’un mois sur cette proposition. S’il n'accepte pas la proposition des propriétaires riverains ou ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée. Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale. En l'absence d'association syndicale, la commune peut autoriser, par convention, une association régie par la loi 1901 relative à la liberté d’association à restaurer et à entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l'entretien du chemin rural. Lorsqu'aucune des conditions prévues au présent article n'est satisfaite, une tierce association, peut également proposer de prendre en charge l'entretien dudit chemin à titre gratuit.