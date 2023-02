Le dirigeant doit définir quelle vision il a pour son entreprise d'ici à cinq, voire dix ans.

« Aujourd’hui, les agriculteurs sont majoritairement dans l’action mais n’ont pas conscience ou ne prennent pas le temps de se poser la question de la vision : où mon entreprise sera dans cinq, dix ans ? Peu se considèrent comme des chefs d'entreprise, et ont conscience d’occuper la zone de leadership », analyse Marie-Laure Gauvin, formatrice et coach auprès d'agriculteurs. Concrètement, tous les dirigeants devraient régulièrement se poser trois questions : Comment j’imagine mon exploitation dans cinq à dix ans ? Pour aller vers cette vision, quelles décisions ai-je besoin de prendre ? Quelles actions j’envisage ?

3 zones de décisions

Piloter son entreprise c’est en premier lieu définir une vision pour celle-ci. Au quotidien, l’agriculteur occupe tour à tour la zone de leadership (pour donner la vision, le « pour quoi »), la zone d’organisation (le « comment » qui va traduire sa vision en objectifs pour conduire son exploitation là où il le souhaite), et la zone d’action, de mise en œuvre, le « quoi » (voir schéma ci-dessus). « On retrouve dans cette dernière zone l’agriculteur qui nourrit son troupeau, travaille ses champs ou réalise sa comptabilité… On entend souvent les agriculteurs dirent qu’ils ont plusieurs métiers. Ils en parlent en évoquant cette zone d’action, en oubliant la zone de la vision et celle de l’organisation », commente Marie-Laure Gauvin.

Ajuster sa vision

En société, il est important de mettre à jour cette vision régulièrement. « Quand on pilote avec plusieurs associés, la zone de leadership est occupée par plusieurs personnes. La vision donnée à l’entreprise agricole sera alors le fruit d’une construction collective », explique Marie-Laure Gauvin. Mais l’experte met en garde. Souvent cette vision commune est bien définie au départ, au moment de la constitution de la société, mais au fil du temps elle peut évoluer différemment pour chaque associé. C’est une question qui est souvent à l’origine des conflits en société.

« Les motivations individuelles, qu’elles soient d’ordre personnel ou professionnel, évoluent au fil de la vie. Il est important que les associés puissent partager ces évolutions, conseille l’experte. Par exemple, tous les ans, lors du bilan comptable, il peut être opportun de consacrer une demi-journée entre associés autour des questions suivantes : Quelles étaient mes motivations de départ pour notre entreprise ? Aujourd’hui, en quoi ont-elles évolué ? Qu’est-ce que ça implique pour notre collectif ? »