Dans la Loire-Atlantique, le magasin de Laurent Degré propose les produits de 110 agriculteurs, à des prix qu'il veut accessibles.

Chaque jour, entre 60 et 180 clients foulent les allées de La ferme du bois du parc, le magasin de Laurent Degré, à Châteaubriant (Loire-Atlantique). Ils y trouvent les légumes produits sur la ferme, et aussi des fruits, de la viande, des yaourts, du fromage, du vin, de la bière, des pâtes, des conserves... Certains sont bios, d'autres non, avec un objectif : garder des prix accessibles. « À référence égale, je suis moins cher qu'en grande surface », met en avant Laurent Degré.

Installé en 2001, il a arrêté le lait en 2005, pour se consacrer aux charolaises et aux légumes. La vente directe est historique sur la ferme familiale. Poussé par les demandes de ses clients pour de nouveaux produits, Laurent Degré s'est décidé en 2016 à monter un magasin de producteurs, seul, car si des collègues sont intéressés, ils n'ont pas de financement à apporter.

C'est ainsi que début août 2017, le magasin ouvre avec les produits de 20 agriculteurs. Aujourd'hui, ils sont 110. « 90 % des producteurs sont situés à moins de 100 km, chiffre Laurent Degré. Il n'y a en a pas deux qui font la même chose, ou alors l'un en bio et l'autre en conventionnel ».

Bananes en rayon

Outre ces produits fermiers, il passe une fois par semaine au MIN (marché d'intérêt national) de Nantes pour s'approvisionner en bananes, oranges, ou encore en avocats. « Au début, mon objectif était de vendre uniquement du local et français, mais les clients en demandent, et s'il n'y a pas ils vont ailleurs », justifie le producteur. Au bout de six mois, la charge de travail étant trop élevée, il décide d'arrêter les bovins. La moitié du troupeau part alors à l'abattoir, et les derniers animaux les suivront en 2020, juste avant le début du Covid.

À l’heure actuelle, Laurent Degré cultive 2,5 ha de légumes de plein champ, avec quatre tunnels couvrant 8 500 m². Les productions sont variées : pommes de terre, choux de Bruxelles, brocolis, navets, rutabagas, échalotes, salades, courges, courgettes, fraises, tomates, poivrons, aubergines et concombres. Avec l'arrêt de l'atelier élevage, une partie des prairies a été cédée : sur les 60 ha, l'agriculteur en a gardé 20 ha.

250 000 € investis

Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30, puis de 14h à 19h, avec fermeture à 18h le samedi. Laurent Degré emploie deux salariés à temps plein, épaulés par une personne en contrat de professionnalisation, un apprenti et des saisonniers au besoin, pour les légumes et le magasin. Initialement, la surface commerciale était de 120 m², augmentée en 2019 de 60 m². À ces 180 m² s'ajoutent deux locaux de stockage, et deux chambres froides, une de 10 m² pour la viande, et une autre de 75 m² pour les légumes. L'investissement total, avec le parking, représente 250 000 €.

« J'ai fait l'électricité moi-même, avec le contrôle final d'un professionnel et de l'Apave [qui vérifie les installations électriques, NDLR], et l'aménagement intérieur des chambres froides est construit avec des panneaux sandwich d'occasion », précise Laurent Degré. Entre juin 2020 et juin 2021, le magasin a dégagé un chiffre d'affaires de 850 000 €. La marge varie selon les références : de quelques pourcents à 30 %. « Économiquement, je ne me plains pas », commente le producteur. La ferme fait aussi deux marchés à Châteaubriant, et livre en direct des restaurateurs et des collectivités. Les légumes de l'exploitation sont vendus à 90 % dans le magasin.