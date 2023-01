Au François, à l’île de la Martinique, Line Lupon défend, avec son frère, une production de lait insulaire. Elle est la dernière dans toutes les Antilles françaises.

Les brunes des Alpes et quelques montbéliardes reviennent du pré d’un pas nonchalant. Comme chaque matin, Georges le père, 91 ans, fait le tour du troupeau, bâton à la main. À six heures, c’est l’heure de la traite et le soleil de la Martinique est déjà levé. L’exploitation laitière que mène Line Lupon, 50 ans, avec son frère Georges, s’étend sur une quarantaine d’hectares d’un seul tenant.

« Le domaine de la Frégate est dans la famille depuis quatre générations et il n’est pas question que cela s’arrête », assène-t-elle avec autorité. Son père, l’un des quatre membres de l’EARL (avec sa mère et son frère), acquiesce du regard. « Au François, la pression de l’urbanisme est de plus en plus grande », constate l’agricultrice. Les quarante hectares en bordure de l’océan Atlantique exacerbent les convoitises.

© Jean-Paul Fretillet - Line Lupon vend son lait cru à la ferme sous la marque Lililait.

Saison sèche de 6 mois

Sur les hauteurs de l’île, à quelques kilomètres à vol d’oiseaux de la ferme, la végétation abreuvée de pluies tropicales, est luxuriante. Au bord de l’océan, les prés souffrent de la sécheresse. La pluie tombée les deux derniers jours de ce mois de juin a reverdi le paysage vallonné entourant l’étable. L’impression est trompeuse. « Depuis quatre ans, la saison sèche dure de plus en plus longtemps, s’inquiète l’agricultrice en s’affairant dans la salle de traite. Cette année, elle va persister presque 6 mois alors que l’on devrait avoir de la pluie au moins 10 mois dans l’année. »

Les ressources en fourrages et la production de lait en pâtissent. Dans l’auge, les vaches mangent du foin en attendant la traite au cours de laquelle une ration de farine de maïs et de soja leur est distribuée. « Quand la pluie tombe en quantité suffisante, je peux produire jusqu’à 130 000 litres de lait. Mais avec une telle sécheresse, je ne vais pas atteindre 90 000 litres cette année », explique Line Lupon sans se décourager.

Système d'irrigation

Avec l’aide de fonds européens, elle espère prochainement investir dans un système d’irrigation. Un projet de nouveau bâtiment avec un toit pour récupérer les eaux de pluies est en construction. « Nous allons augmenter le troupeau et installer un atelier de transformation du lait en yaourts et en fromages frais », poursuit Line qui a mené son enquête avant de s’engager dans cette nouvelle entreprise. « Pendant longtemps, nous avons livré le lait à la coopérative et c’est même mon père qui l’a fondée en 1957 », raconte-t-elle. Jusqu’à 1,5 million de litres étaient produits sur l’île avant que le système s’effondre.

Des amateurs de lait cru

Pourtant les Martiniquais adorent le lait. Autrefois, chaque famille avait « sa vache au piquet » broutant l’herbe sauvage de la « savane ». Maintenant, le lait arrive par cargo de métropole en briques UHT ou plus récemment sous forme microfiltrée (à près de 3 euros le litre !). Line Lupon s’est dit qu’il y avait une occasion à saisir. Elle s’est mise à vendre sa production à la ferme depuis 2014 avec le dépôt de la marque Lililait. De bouche-à-oreille, les amateurs de lait cru ont accouru. « Au départ, on conditionnait dans des bouteilles en plastique. Comme il était cru, il tournait à cause de la chaleur. On a opté pour des bouteilles en verre consignées. »

L'éleveuse vend aussi son lait cru dans un grand magasin de Fort de France, chef-lieu de la Martinique situé à une vingtaine de kilomètres. Chaque semaine, Hugo Thierry, le chef de la ferme-auberge de l’Habitation Céron (qui produit, entre autres du cacao et du chocolat) lui achète une soixantaine de litres pour le transformer en de savoureux fromages affinés.

© Jean-Paul Fretillet - Les brunes des Alpes sont nourries avec le fourrage de l exploitation et un peu de farine de céréales et de soja.

Si étonnant que cela paraisse, productrice indépendante, Line Lupon perd le bénéfice de certaines aides européennes, distribuées uniquement par le circuit coopératif. Elle a donc majoré le prix de vente du litre de lait à la ferme de 20 centimes pour pallier ce manque à gagner, pour atteindre 2,80 € (la consigne est en plus). « Je l’explique en toute transparence et les clients comprennent très bien », précise la productrice. Et Line espère valoriser encore davantage le seul lait cru de l’île dans sa transformation prochaine en fromages.

Deux races montagnardes Les prim'holsteins n’ont pas tenu le choc des tropiques. « Elles ne supportent pas la chaleur et leurs aplombs sont trop fragiles pour nos prairies en pente », explique Line Lupon. Alors l’agricultrice a jeté son dévolu sur des montbéliardes et surtout les brunes des Alpes. Ces deux races montagnardes se sont beaucoup mieux acclimatées. Les génisses gestantes de 7 à 8 mois, achetées en métropole, ont voyagé par cargo : 15 jours de traversée, à huit dans un conteneur, nourries par un accompagnateur. Le voyage est facturé près de 3 000 euros par animal ! « Il faut bien les surveiller à leur arrivée car le risque de mortalité est élevé », insiste l’agricultrice. Son frère se charge d'inséminer les vaches avec des semences sexées envoyées de métropole.