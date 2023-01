Un jour de remplacement coûte en moyenne 155 €, mais des dispositifs de prise en charge existent.

Un peu moins d’un agriculteur sur cinq (70 000) adhère à un service de remplacement, et parmi eux, une grande majorité d’éleveurs. Pour les remplacer à la demande, 320 groupements emploient 15 000 agents, organisés à l’échelle départementale ou cantonale (à retrouver sur leur site servicederemplacement.fr).

Congés, maladie, formation

Le coût d’une journée de remplacement est en moyenne de 150 à 160 € par jour (salaire et charges sociales incluses). Selon la raison du besoin de remplacement, plusieurs dispositifs existent pour prendre en charge tout ou partie du coût (cf tableau). À noter que le crédit d'impôt remplacement en cas de congés, maladie, accident ou décès, est conditionné au fait que l'activité requière la présence de l'exploitant chaque jour de l'année. De plus, les crédits d’impôt maladie et congés ne sont pas cumulatifs au-delà de 14 jours par an. Des subventions par les collectivités ou des acteurs privés peuvent aussi financer des jours de remplacement.