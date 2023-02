La réforme de la gestion des risques sera effective au 1er janvier prochain. Retour sur ses principes et l’impact pour les céréaliers.

En 2022, seules 29 % des surfaces céréalières sont protégées par une assurance multirisque climatique. L’objectif de la loi de réforme des outils de gestion des risques, évoqué notamment par le député Frédéric Descrozaille dans son rapport, est d’atteindre un taux de surfaces assurées de 60 % en grandes cultures d’ici à 2030.

Niveaux d’indemnisation

La réforme de la gestion des risques prévoit dès 2023 un système universel de couverture des risques à trois étages. Les risques faibles seront couverts par l’exploitant puis l’assurance récolte couvrira les risques modérés jusqu’à 50 % de pertes en grandes cultures. L’État indemnisera au-delà de ce seuil au travers du fonds de solidarité nationale (FSN).

Pour les assurés, le taux d’indemnisation des pertes par le FSN sera de 90 % au-delà de la franchise de 50 % et l’assurance prendra en charge les 10 % d'indemnisation restant. En revanche, pour les non-assurés, le taux d'indemnisation des pertes sera de 45 % seulement en 2023. « À partir de 2024, l’État prévoit de diminuer le taux d’indemnisation des non-assurés à 40 % puis à 35 % en 2025 », indique Jean-Michel Geeraert, directeur du marché de l'agriculture et de la prévention de Pacifica.

Afin de fluidifier et accélérer le processus d’indemnisation, la loi prévoit la désignation d’un interlocuteur unique agréé. Ce dernier sera essentiel pour bénéficier des indemnisations au titre du FSN. « Entre le 1er janvier et le 31 mars 2023, tous les agriculteurs devront se rendre sur la plateforme des pouvoirs publics pour désigner leur interlocuteur unique. Passé cette date, les agriculteurs qui n’auront pas désigné d’interlocuteur agréé ne devraient pas pouvoir bénéficier du FSN, explique Jean-Michel Geeraert. Les DDT pourront peut-être être désignées pour les petites productions qui ne sont pas encore assurables, par exemple l’horticulture ou les plantes aromatiques et médicinales. »

Des choix à faire

Le calcul des pertes repose sur la moyenne olympique (moyenne sur les cinq dernières années à laquelle on retire le meilleur et le moins bon résultat) ou la moyenne triennale (moyenne des trois dernières années). « Cet indice de référence, moyenne olympique ou triennale, est à choisir lors de la signature du contrat », précise Jean-Michel Geeraert.

Dans son contrat, le céréalier doit aussi désigner le montant du capital à assurer. « Pour bénéficier du taux de subvention à 70 %, ce prix doit être compris entre - 40 % et + 20 % du barème, indique Jean-Michel Geeraert. En blé tendre où le prix du barème est établi à 173 €/t pour 2023, si l’agriculteur décide de fixer dans son contrat un prix au-delà de la limite des 20 %, soit plus de 208 €/t, alors la portion de cotisation liée à ce rachat de prix supérieur à 208 €/t ne sera pas subventionnée. »

La loi prévoit un seuil maximal de franchise pour bénéficier du FSN. « En grandes cultures, pour être considéré comme assuré et bénéficier de l’indemnisation publique, la franchise doit être comprise entre 20 et 40 % ».