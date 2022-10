D’ici à 2025, la société prévoit de produire quelques dizaines de milliers de tonnes de biocarburants aériens grâce aux résidus agricoles.

Les sucres issus de betteraves, de bois, et bientôt ceux de paille, sont convertis par Global Bioenergies en bio-isobutène. Ce composé chimique, aujourd’hui fabriqué à partir de pétrole, est utilisé en cosmétique, dans les carburants ou les plastiques. « Notre stratégie est, d’abord, de produire de petits volumes de bio-isobutène issu de résidus betteraviers dans notre unité pilote basée à Pomacle, dans la Marne, et notre usine de démonstration à Leuna en Allemagne, déclare Marc Delcourt, cofondateur et directeur général de l’entreprise. Une exploitation commerciale pour le marché de la cosmétique sera lancée dès 2021. Dans une seconde étape, nous produirons de plus gros volumes pour le domaine des biocarburants aériens. »

Du sucre de paille

Une usine située à proximité d’une sucrerie française devrait voir le jour à horizon 2025, puis plusieurs d’ici à 2030. Pour produire 3 000 tonnes de biocarburants, quelque 1 000 hectares de betteraves seraient mobilisés.

Afin d’améliorer les performances de transformation, l’entreprise, basée dans l’Essonne, coordonne trois programmes de recherche collaboratifs (1) : Isoprod, qui repose sur l’utilisation de sucre issus de résidus betteraviers, Rewofuel, basé sur l’utilisation de sucre de bois, et Optisochem, focalisé sur l’utilisation de sucre de paille et qui entre dans sa dernière phase. Bernard Chaud, directeur de la stratégie industrielle, précise : « L’enjeu de la troisième et dernière période du projet Optisochem sera d’optimiser la viabilité économique de l’ensemble de la chaîne de valeur. Pour Global Bioenergies, cela veut dire qu’après des premières unités, qui devraient être basées sur des sucres traditionnels, ce type de filière à base de résidus agricoles pourrait être déployé dans des usines de grande taille. » F. M.

(1) Projets financés par des fonds publics français et européens.