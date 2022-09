La nouvelle aide aux UGB est favorable aux éleveurs laitiers mais une attention particulière doit être portée sur l’accès aux écorégimes.

Les producteurs laitiers devraient voir leur montant d’aide Pac légèrement augmenter grâce à la nouvelle aide à l'UGB dont le montant est révalorisé avec un nombre d’animaux primables plus importants avec la prise en compte des animaux de plus de 16 mois. La convergence des aides de base au revenu (ABR en remplacement des DPB) sera profitable aux éleveurs les moins bien dotés. Ils vont devoir être vigilants sur l’accès aux écorégimes par la voie des pratiques.

Attention aux prairies temporaires qui peuvent basculer en prairies permanentes. Le blé et le maïs sur des grandes surfaces rapportent peu de points. La diversification des cultures pourra permettre d’aller chercher des points supplémentaires (ex : luzerne 2 points pour 5 % des terres arrables -TA) ou de compenser ceux qui peuvent être perdus avec l’éventuel basculement des prairies temporaires en prairies permanentes. Cela peut être l’occasion de revoir son assolement et de tendre vers une meilleure autonomie alimentaire.

