L’élevage des frères Acedo, dans le sud de l’Italie, réalise la traite de ses 480 vaches avec 8 robots, à heure fixe. Une solution qui facilite la gestion des lots et limite la main-d’œuvre.

Renato Acedo et ses frères, éleveurs laitiers à Bisignano en Calabre, dans la pointe de l’Italie, ont résolu une équation qui paraissait insoluble : limiter la main-d’œuvre et faciliter la gestion des lots de vaches, tout en passant le troupeau de 250 à 480 vaches en lactation. Renato s’est orienté d’emblée vers la traite robotisée, qui répondait à ses exigences concernant la main-d’œuvre.

Une gestion en lots

Mais la gestion du troupeau en différents lots imposait de placer un ou deux robots à différents endroits du bâtiment, multipliant ainsi les salles des machines et l’emprise au sol. Les frères Acedo exploitent depuis plusieurs années une autre exploitation laitière avec près de 1 000 vaches, conduites en lots et traites sur un roto par plusieurs salariés. La possibilité de trier les animaux à la sortie du roto est un avantage que Renato souhaitait conserver pour le troupeau de 480 vaches. Les frères ont donc décidé de changer de paradigme et d’opter pour la traite à heure fixe, avec des robots.

© Aceto Farms - Les huit robot de Renato Acedo sont placés à l'extrémité de la stabulation, comme une installation de traite classique.

Un salarié pour traire 480 vaches

Les huit robots VMS DeLaval sont regroupés au bout de la stabulation, comme une salle de traite. Un seul salarié s’occupe de la traite. L’essentiel de son travail consiste à déplacer les lots de vaches vers l’aire d’attente des robots, à heures fixe. Renato estime qu’un VMS peut traire 9 vaches par heure, il faut donc 7 heures pour passer l’ensemble du troupeau. En sortie de robot, les vaches sont dirigées vers une seconde aire tampon à l’extrémité de laquelle une porte de tri redirige chaque individu vers son lot ou vers l’infirmerie.

Toute la machinerie est regroupée au sein d’un même local, à l’extérieur du bâtiment. Hormis une baisse de production de 1 à 1,5 kg de lait par vache au cours de la première semaine de mise en place du système, Renato n’a pas constaté de problèmes zootechniques particuliers. La quantité de concentré a été maintenue entre 400 et 500 g par individu, puisqu’il n’est pas nécessaire d’attirer les laitières vers le robot.

Enfin, Renato apprécie la sécurité que lui apporte ce système. « Avec un roto ou un robot dédié à un lot, la moindre panne ou maintenance fait que les vaches ne sont pas traites et déstabilise les performances du troupeau. Avec notre fonctionnement, les sept autres robots prennent le relais », se félicite-t-il.