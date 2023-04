Depuis l’été 2022, Martin et Christel Etevenon utilisent la dérouleuse pailleuse Multicompact Altec pour pailler et distribuer le foin.

Au Gaec de Rougeaires, une dérouleuse pailleuse radiocommandée est venue remplacer le travail manuel. L’exploitation de Martin et Christel Etevenon compte 300 chèvres, 20 vaches et couvre 85 hectares. Sur cette ferme située dans le Tarn, le paillage et la distribution du foin s’effectuaient encore à la main l’année dernière. Mais suite à l’installation de Christel sur l’exploitation et à une volonté de gagner en confort de travail, les deux agriculteurs ont choisi de se tourner vers la dérouleuse pailleuse radiocommandée Multicompact d’Altec. Avec celle-ci, ils ont opté pour une vis de distribution et un système de double disque de paillage.

180° de débattement d’outil

Cette machine est entraînée par un moteur Kohler 4 cylindres qui développe 34 ch. Elle est munie de trois roues motrices dont une est directrice. La dérouleuse peut accueillir des balles rondes de 1,80 m et des balles carrées de 2,5 m. Son poids à vide est de 1 900 kg. Cet engin est composé d’une partie fixe et d’une mobile. La première accueille le moteur et le système hydraulique. La seconde est munie d’une tourelle de la dérouleuse pailleuse et des différents accessoires. La radiocommande est dotée d’une batterie rechargeable.

Il est possible de diriger la machine grâce à deux joysticks proportionnels : l’un sert à avancer et l’autre à tourner. Des interrupteurs actionnent les parties mobiles et gèrent le relevage de l’accessoire. Ce dernier est orientable sur une plage de 180°. L’inclinaison du tapis est réglable et sa vitesse est gérée par un potentiomètre, afin d’être toujours adapté au volume de matière distribué. Le régime moteur se pilote également à distance.

Des bâtiments exigus

Le cahier des charges de l’agriculteur était simple : trouver une machine compacte capable de passer dans ses bâtiments et ses aires paillées. « Au départ, je partais sur un projet de pailleuse suspendue sur le même rail que le robot d’alimentation, mais à cause de la configuration très basse de mes bâtiments, j’ai dû y renoncer », explique-t-il. Après cet essai infructueux, une pailleuse portée sur un tracteur a été essayée, mais cet ensemble était peu maniable et manquait de visibilité.

« Ensuite, je suis allé voir une machine radiocommandée tourner chez mon beau-frère. C’est cette étape qui a fini de me convaincre », assure Martin. L’éleveur cherchait aussi une dérouleuse pailleuse facile à manipuler afin que Christel ou quelqu’un du service de remplacement soit capable de pailler ou de distribuer le foin aisément en son absence. « Avec cette machine, nous avons pu partir en vacances », se félicite Martin.

Une utilisation facile

Pour pailler, l’agriculteur charge la balle sur la dérouleuse pailleuse à l’aide d’un tracteur. « Il peut arriver que la pailleuse ne soit pas bien positionnée pour être chargée. Dans ce cas, je la replace avec la radiocommande directement depuis la cabine, ce qui m’évite de descendre et de remonter sans cesse du tracteur. Une fois la balle en place, Martin n’a plus qu’à piloter l’engin jusqu’à l’aire qu’il souhaite pailler ou au tapis qu’il veut alimenter.

« Je baisse le régime moteur pour les manœuvres, car même si les joysticks sont proportionnels, je souhaite être le plus précis possible. D’autre part, je reste très prudent lors de mes passages de portes ou encore quand j’ai des angles avec un léger dévers à emprunter. Avant de parvenir à cette facilité d’utilisation, il m’est arrivé, au début, d’avoir quelques accrochages. » Christel utilise ponctuellement la machine. Elle est moins l’aise dans les manœuvres et se déplace donc plus lentement que Martin, mais la distribution est quand même effectuée.

Voir le travail en direct

« Avec cette machine, je vois parfaitement le travail que j’effectue, que ça soit pour la répartition de la paille ou la distribution de foin. Par exemple, quand je distribue le fourrage sur le tapis, je me place à côté de la sortie de la vis de la machine et de l’interrupteur du tapis pour dérouler. Lorsque je l’utilise, je suis vigilant , car si j’attends trop, la matière vient se comprimer et alors, je passe un peu de temps à la débourrer. »

Si le cœur de la botte est trop compact, il se peut qu’il ne monte pas. Dans ce cas, Martin joue sur la vitesse et l’inclinaison du tapis pour le forcer à monter. Pailler avec la Multicompact présente quelques inconvénients. L’un est dû au poids de la machine qui fait ressortir le jus sale du fumier d’hiver et l’autre vient des disques de paillages qui génèrent de la poussière. « Avec ce système, je n’ai pas eu de gain de temps, mais j’ai gagné en qualité de travail et en ergonomie », indique Martin.

La pailleuse est maniable dans les aires paillées. Il est possible de répartir précisément la paille dans tous les angles. Changer d'outil nécessite très peu de temps. « Je ne mets que deux minutes pour passer du système de paillage à celui de distribution », décrit Martin. Quand la Multicompact se retrouve vraiment coincée contre un obstacle, il est possible de faire tourner l'outil pour l'éloigner. Grâce à la roue directrice, la machine peut tourner sur place. Lorsqu'il utilise la machine, l'éleveur protège ses oreilles avec un casque, car la machine à haut régime génère un bruit important.