Les 150 adhérents de la Cuma de Rocles (Allier) sont réunis autour d’une pelleteuse qui réalise terrassement et élagage avec un grappin coupeur.

À la Cuma de Rocles, une seule machine est mutualisée et répartie sur près de 150 fermes. Cette machine, c’est une pelleteuse hydraulique sur chenilles. Installée à Rocles dans l’Allier, cette Cuma ne date pas d’hier, car elle a été créée en 1959. « Au début, c’était une petite pelle, derrière un tracteur. L’idée était d’avoir une machine en Cuma pour réaliser tous nos travaux de terrassement et d’aménagement », explique Jean-Yves Olivier, l’actuel président de cette Cuma atypique.

Un seul chauffeur

Au fil des années et des différentes pelleteuses, le nombre d’adhérents n’a cessé d’augmenter pour atteindre environ 150 exploitants. Dans cette région de bocage, la majeure partie d’entre eux sont des polyculteurs-éleveurs en allaitant. Ils sont répartis dans un rayon d’environ 40 km, tous dans l’Allier. La Cuma possède aujourd’hui une Doosan DX 235 lcr, une pelleteuse de 23 tonnes. Elle réalise entre 1 200 et 1 300 heures par an.

« Nous avons opté pour une version compacte, c’est plus pratique pour les différents chantiers », explique Jean-Yves. Le gros de l’activité se situe plutôt entre août et octobre, au moment où les champs sont accessibles entre deux cultures pour réaliser des travaux de terrassement. La machine est déplacée d’une exploitation à une autre grâce à un camion avec une semi-remorque porte-engin.

© Cédric Sancelme - La pelleteuse est déplacée d'un chantier à un autre, avec un porte-engin, appartenant à la Cuma.

La Cuma possède une organisation similaire à celle d’une petite ETA. Une personne est chargée de prendre les appels des adhérents et d’organiser les chantiers. Le planning est ensuite transmis au conducteur de la pelle, l’unique salarié de la Cuma. « Avec notre fonctionnement, c’est toujours la même personne qui utilise la machine, détaille Jean-Yves. Cela limite les problèmes, car notre employé connaît la pelleteuse et il réalise l’entretien en temps et en heure. » Aujourd’hui, c’est Cédric Sancelme qui est aux manettes de la Doosan. Arrivé il y a seulement quelques mois, il a pour mission de remplacer l’ancien chauffeur, qui vient de prendre sa retraite, après 37 ans dans la Cuma (lire l’encadré).

Une activité supplémentaire

La pelleteuse réalise différents travaux tout au long de l’année, du drainage au terrassement pour la création de bâtiments. « Le développement des hangars avec des panneaux photovoltaïques a boosté l’activité », note David Bougerol, secrétaire au sein de la Cuma. Depuis 2013, cette dernière propose une activité supplémentaire, avec l’acquisition d’un grappin coupeur Hans, destiné à élaguer les arbres. Cet outil hydraulique fonctionne comme un sécateur géant. Il est capable de s’attaquer à des sections de branches dépassant les 30 cm de diamètre.

« Aujourd’hui, cette activité représente un tiers du temps de travail de la pelleteuse, mais elle est réglementée. Nous avons le droit de le faire qu’entre le 15 août et le 15 mars », précise Jean-Yves. Les premiers mois de l’année, sont donc consacrés presque entièrement à de l’élagage, comme au moment de notre passage.

© Pierre Peeters/GFA - La Cuma possède un grappin coupeur, pour élaguer les arbres. Il est constitué de deux paires de bras pour maintenir les branches et une paires de lames, fonctionnant comme un sécateur. Le tout est piloté hydrauliquement.