Matthieu Duplaix s’est équipé du système d’un quatrième point Hydrokit, pour désherber mécaniquement avec plus de précision.

Matthieu Duplaix et son père travaillent tous deux sur la ferme familiale installée sur la commune d’Azay-le-Ferron (36). Le premier gère la partie ETA et les cultures, pendant que le second s’occupedes 45 vaches laitières. Lors de son arrivée sur le Gaec, Matthieu a souhaité se diversifier, en cultivant des plantes porte-graines pour apporter de la valeur ajoutée.

Implantées au semoir monograine, ces dernières nécessitent toutes un désherbage mécanique, car il n’existe pas de solution chimique pour ces cultures. « J’ai donc investi dans un semoir monograine et une bineuse, travaillant avec un interrang de 60 cm. Pour améliorer ma précision de travail, je me suis tourné vers le système de quatrième point hydraulique de chez Hydrokit, que j’ai combiné à un autoguidage RTK Trimble pour mon tracteur », explique l’agriculteur.

Un dispositif simple et léger

© P. Denis/GFA - Le 4 PTH Hydrokit est composé d'un bras et d'un vérin. En cas de panne du logiciel de position, il peut être piloté manuellement.

« C’est en travaillant avec le constructeur Hydrokit sur un autre projet, que ce dernier m’a confié, qu’il développait un dispositif de guidage d’outil, correspondant à mes attentes, baptisées 4 PTH ».Matthieu souhaitait en effet un système compact et efficace, n’apportant pas de porte-à-faux, ou de poids supplémentaire. Le 4 PTH Hydrokit est composé d’une barre en acier, terminée d’un côté, par un vérin hydraulique. Ce 4 ème point est fixé sur le tracteur, au niveau de l’attache du stabilisateur côté gauche. Il passe en dessous du bras de relevage, et vient se raccorder sur l’outil grâce à une fixation dédiée qui fait partie du kit. Cette dernière est installée du côté droit de l’attelage. Ce bras, grâce au vérin, vient décaler l’outil de droite à gauche, et réduire le jeu mécanique du relevage. Avec ce système, la bineuse bénéficie d’un déport allant jusqu’à 25 cm de chaque côté.

© P. Denis/GFA - Le quatrième point est fixé de manière très précise sur l'outil grâce à une fixation spécifique.

Ce dispositif est donc léger et ne rallonge pas l’outil. Le bloc de distributeurs proportionnels qui anime le vérin, est piloté par le système True Tracker Trimble. Cette solution repère la position de la bineuse ou du semoir, par rapport au tracteur, grâce à des balises situées sur chaque machine. « J’utilisais déjà le True Tracker avant d’avoir le 4PTH, pour faire fonctionner une interface de guidage. Mais cette dernière m’apportait plus d’inconvénients que d’avantages : son poids notamment, m’obligeait à monter une masse avant et un jumelage », se souvient l’exploitant.

Un gain de précision

© Hydrokit - Un distributeur du tracteur est réservé au quatrième point. Il alimente en continu un bloc muni d'une électrovanne, elle-même pilotée par le True Tracker.

Matthieu a programmé deux configurations pour le dispositif de pilotage de l’outil, une première est dédiée à la bineuse et une seconde au semoir. Selon l’outil, la réactivité, ou encore la plage de travail du vérin vont varier. « J’ai commencé par faire les premiers essais avec mon semoir pour être certains de mes lignes de semis. Jem’en sers pour implanter et biner le persil, le céleri, les betteraves rouges et toutes mes cultures en rangs. Avec cette solution j’ai augmenté ma précision et j’atteins les adventices situées à 5 cm du rang. Je gagne ainsi du temps, car je n’ai pas à le faire manuellement par la suite. J’économise également en main-d’œuvre et en carburant. Pourutiliser le dispositif, je dois systématiquement démonter les stabilisateurs du tracteur. Un autre inconvénient du 4e point , c’est son montage et son démontage lorsque je suis seul. Je suis en effet obligé de me glisser sous le tracteur, ou bien de passer entre les roues arrière et l’outil. Dans l’idéal, je l’attelle avec mon père, pour gagner du temps » confie Matthieu.