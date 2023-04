De plus en plus de manufacturiers proposent des solutions connectées pour leurs pneumatiques de haut de gamme. Une option intéressante avec le télégonflage.

Alors que l’électronique et les capteurs se multiplient sur tous les engins agricoles, les pneumatiques suivent le mouvement avec l’émergence de solutions connectées sur les modèles agricoles destinés aux tracteurs de forte puissance. Sans atteindre les prouesses de télématique réalisées sur les pneumatiques employés en Formule 1, les pneus agricoles connectés aident le chauffeur à optimiser ses réglages et à anticiper les problèmes.

Surveiller pression et température

La solution la plus fréquemment utilisée est le TPMS (Tire Pressure Monitoring System), c’est-à-dire un système de surveillance à distance de la pression du pneumatique. Montés en lieu et place de la valve, les capteurs communiquent avec un terminal en cabine ou le smartphone de l’agriculteur qui peut surveiller tous les pneumatiques du tracteur et du véhicule agraire en même temps, à condition qu’ils soient équipés du même système ou d’une marque identique.

Nokian utilise ce dispositif auquel il ajoute la surveillance de la température. Avec le dispositif Intuiti, le chauffeur est averti en cas de baisse anormale de la pression ou d’une montée en température trop brutale. De son côté, le manufacturier indien CEAT a dévoilé la gamme de pneumatiques agricoles I-Tyre dotés d'un capteur mesurant plusieurs paramètres. Il calcule en permanence la pression et la température du pneu afin qu'elles soient toujours adaptées au travail en cours.

© P. Denis/GFA - CEAT a dévoilé un pneumatique connecté lors du dernier Sima. L'I-Tyre mesure la pression et la température.

Une alerte est aussi présente en cas de surchauffe. La vitesse et l'empreinte du pneumatique sont aussi analysées. Ce capteur a pour objectif d'optimiser la traction tout en tassant le sol le moins possible. Le capteur est collé sur la face intérieure du pneumatique et non plus sur la valve.

Gérer le télégonflage

Trelleborg va plus loin en connectant ses capteurs avec le dispositif de télégonflage CTIS+. Le chauffeur peut ainsi comparer ses réglages avec la pression réelle dans le pneumatique. Le manufacturier suédois a également profité du dernier Sima pour dévoiler un dispositif ATMS (Adaptative Tire System Management) d’adaptation des paramètres des pneumatiques en fonction des différentes conditions.

© Nokian - L'application pour Smartphone Intuiti permet de suivre la pression et la température dans les pneus Nokian, y compris lorsqu'un salarié est au volant.

Plus évolué que le TPMS, l’ATMS gère des fonctionnalités supplémentaires comme la charge dynamique par pneu, la répartition de la charge et la pression de gonflage recommandée. Plus gros que sur un TPMS, le boîtier qui regroupe les différents capteurs est logé à l’intérieur du pneumatique. Pendant le travail au champ, l’agriculteur est informé en permanence de la pression de gonflage la plus appropriée afin d’optimiser l’empreinte, de réduire le tassement du sol et d’augmenter la traction.

Sur la route, le dispositif lui indique le lestage adéquat afin de réduire la résistance au roulement. Trelleborg n’a pas encore communiqué de date pour la commercialisation de cette solution.