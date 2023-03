Depuis 2019, le Gaec du Radar utilise une bétaillère modifiée pour faciliter le transport de ses veaux, de la nurserie au bâtiment principal.

Benjamin Lavenarde élève, avec son père et son oncle, 60 vaches laitières.Le Gaec, installé sur la commune de Montreuil-sur-Thonnance (Haute-Marne), exploite 300 ha avec les pâtures. L'exploitation est composée de plusieurs bâtiments, espacés d'une centaine de mètres. "Afin de transférer mes animaux âgés de 8 mois à 1 an, de la nurserie au bâtiment principal, je me servais de ma bétaillère. Mais cette dernière mobilisait un tracteur et était longue à manœuvrer.

De plus, les animaux avaient beaucoup de mal à monter dedans, malgré la présence d'un pont. Pourtant, je prenais le temps de mettre de la paille sur le pont et dans le fond de la bétaillère, pour rassurer les veaux, affin qu'ils ne voient pas la différence de sol" explique Benjamin.L'agriculteur réalisait cette opération avec son oncle, mobilisant ainsi deux personnes, plusieurs fois par mois.

"J'avais tendance à repousser et décaler les transferts, jusqu’à devoir déplacer beaucoup d'animaux à la fois. Il était impératif que je trouve une solution plus pratique, monté sur ma chargeuse par exemple", précise l'agriculteur.

Une réfection totale

La porte latérale de la bétaillère a été conservée. "J'ai adapté mon châssis pour qu il fasse le tour de celle-ci. Pour le moment, je n ai pas eu à m'en servir", révèle Benjamin.

"Ça faisait un moment que je réfléchissais à fabriquer une bétaillère, attelée directement sur le tablier de ma chargeuse télescopique JCB, comme un godet. L'objectif était d'avoir un outil plus maniable que ma bétaillère tractée, et rapidement attelable. Je souhaitais trouver une base, pour ne pas avoir à la fabriquer de A à Z.

La solution est arrivée en 2019, quand un autre éleveur m'a vendu une vieille bétaillère Masson qu'il gardait dans sa cour", se souvient l'éleveur. Celle-ci faisait déjà la taille souhaitée et n'était pas trop imposante pour la chargeuse. Elle mesure 2,00 m par 2,50 m, pour une hauteur de 1,85 m. Lorsque Benjamin l'a récupérée, le plancher était fortement abîmé par la rouille, mais le reste était en bon état.

"J'ai commencé par remplacer le plancher, puis j'ai fabriqué un châssis en acier, composé de tubes carrés de grosses sections, pour éviter toute déformation et pour renforcer la bétaillère, sans modifier sa structure. Ensuite, j'ai coupé toutes les parties attaquées par la rouille. J'ai terminé par la fabrication de l'interface d'accroche de type JCB, adaptée à ma chargeuse.

J'ai aussi ajouté un attelage à 3 points, je peux ainsi la manipuler avec un tracteur. Pour m'aider au chargement des vaches, j'ai ajouté une barrière galvanisée de chaque côté, j'ai dû simplement déporter les charnières pour que les barrières puissent se replier. Malgré mes modifications, j'ai conservé la porte latérale, au cas où j'en aurais besoin" décris Benjamin. Au cumul, il estime sa réalisation à une trentaine d'heures de modification et un coût global de 550 €.

Ce prix inclut l'achat de la bétaillère d'occasion à 400 €, mais aussi la revente de l'essieu et du châssis pour 300 €. Ce qui a coûté le plus cher, ce sont les barrières, l'acier et la peinture, il y en a pour 450 €. "Plus tard, j'ai pour projet d'ajouter un revêtement sur le sol, pour qu'il soit moins glissant, mais j'ai peur que les bêtes aient plus de mal à monter dedans." expose Benjamin.

De multiples usages

"J'ai peint l'intégralité de la bétaillère pour la protéger. De plus, j'aime avoir un travail propre", explique l'éleveur.

"J’utilise ma réalisation en moyenne deux fois par mois. À la base, cette bétaillère ne devait servir qu'à transporter mes veaux entre les bâtiments.Mais il s'est avéré que je m'en sers dans des cas d'urgence, comme avec des bêtes blessées ou avec d'autres, prêtes à mettre bas. Si besoin, elle peut aussi servir de parc de contention. Au maximum, je peux mettre deux bêtes adultes dans la bétaillère, au-delà, la chargeuse ne peut pas la lever.

Dorénavant, mon oncle ou moi, n'hésitons plus à l'utiliser, même pour manipuler un seul animal. Elle est d'ailleurs rangée dans un endroit très facilement accessible, révèle l'agriculteur. De plus, les vaches montent plus facilement dedans par rapport à mon autre bétaillère.

Je continue tout de même, à mettre de la paille dans le fond, pour que les animaux ne voient pas la différence de sol. Je n'ai pas mis de signalisation, car elle ne sort pas de l'exploitation et j'ai l'avantage d'avoir toutes mes pâtures autour du corps de ferme".