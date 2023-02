Les canards plein air de Jacques Dupont peuvent s’abriter du soleil sous des ombrières photovoltaïques disposées sur leur parcours.

Ces derniers étés ont montré que le changement climatique est en marche et qu’il va demander des adaptations aux filières agricoles. L’élevage de volailles en plein air n’y échappe pas, et il convient d’offrir des zones d’ombre aux animaux quand le soleil est plombant et la chaleur caniculaire. Jacques Dupont l’a bien compris.

Il élève des canards à Saint-Etienne-de-Mer-Morte, en Loire-Atlantique (44). Ses palmipèdes ont pu bénéficier cet été de l’ombre offerte par les sept paires d’abris photovoltaïques installés sur leur parcours.

« Mon idée de départ, c’était plutôt l’agroforesterie confie l’éleveur. Sur d’autres parcours, j’ai implanté des arbres. Mais cette parcelle-ci est drainée. Cela va aussi permettre de comparer ces deux systèmes dans des conditions similaires. » En effet, il n’y a qu’une route qui sépare la parcelle où se trouvent les ombrières de celle avec des arbres plantés.

Redécoupage cadastral

L’exploitation de Jacques a été la première à bénéficier de ce système, issu d’un partenariat de développement entre les entreprises Enoé et Novafrance Energy. C’est cette dernière qui a porté le projet mis en service en mars 2022. Elle a ainsi géré toute la partie administrative du dossier, depuis les dépôts de permis de construire jusqu’à la gestion du raccordement au réseau électrique.

L’éleveur a effectué un redécoupage cadastral de sa parcelle. Sous chaque paire d’abris, le foncier est distinct du reste du parcours. C’est cette zone sous bâti qui est louée à Novafrance Energy suivant un bail emphytéotique de 25 ans. « À l’issue de cette période, j’ai le choix, expose Jacques. Soit le démantèlement se fait à leurs frais dans les cinq années suivantes, soit je récupère directement la propriété des installations, et donc la production électrique. » En attendant, les loyers perçus vont constituer un complément de revenu pour la fin de carrière et la retraite de l'agriculteur.

700 kWc

Une ombrière mesure 8 m de large pour 30 m de long, soit 240 m2. La puissance électrique de chacune d’entre elles est de 50 kWc (1). Chaque paire atteint donc 100 kWc et a son propre compteur et ses onduleurs. Cette valeur correspond à ce qui était la limite maximale de puissance du guichet ouvert lorsque les dossiers ont été déposés. La puissance totale est de 700 kWc pour 3 360 m2 de panneaux solaires sur une surface totale de la parcelle supérieure à 5 ha.

Des abreuvoirs sous les abris

Des tranchées ont été réalisées pour les câbles électriques qui relient chaque centrale au transformateur situé à l'entrée de la parcelle. Jacques en a profité pour faire passer des tuyaux d'eau. Des abreuvoirs peuvent ainsi être raccordés sous chacune des ombrières. "C'est bien pratique, et cela fait sens d'installer cela dans les zones ombragées, souligne l'éleveur. Une fois les travaux terminés, j'ai tout réensemencé et remis en état la parcelle. Novafrance Energy a pris tout cela en charge."

Au-delà du complément de revenus et de la protection offerte contre les aléas climatiques, l'installation offre une zone de repli aux canards face aux rapaces. Pour éviter que les ombrières ne fassent office de perchoir, des picots ont été ajoutés sur les bords supérieurs de chaque structure. Il s'agit de limiter à la fois la prédation et le salissement des panneaux solaires.

(1) Kilowatt-crête. C’est la puissance des panneaux photovoltaïques pour des conditions d’ensoleillement et de température standard (1 000 W/m² et 25°C).