Venu d'Australie, le déchaumeur à disques sur chaînes offre la possibilité de travailler à grande vitesse avec une action agressive, tout en restant superficiel. Quelques européens se lancent sur ce marché.

Présent au festival du non-labour il y a une dizaine d'années, le déchaumeur à chaînes Kelly avait beaucoup fait parler de lui. Le principe de cette machine venue des antipodes est simple : quatre rangées de disques sont montées en losange autour d'un châssis. Sur chaque rangée, les disques sont liés entre eux par un crochet d'un côté et un anneau de l'autre, afin de former une chaîne. L'objectif d'un tel engin est de détruire les chaumes avec une action intensive grâce à une vitesse qui peut atteindre 18 km/h. Le sol n'est que peu travaillé, avec une action très superficielle. D'autres applications peuvent aussi être prévues comme la lutte contre la pyrale du maïs, l'incorporation du lisier et la lutte contre les mauvaises herbes. Pour le moment, seuls trois constructeurs se sont lancés dans le développement et la fabrication de tels outils.

Origine australienne

Le premier, l’Australien Kelly est le fabricant historique de système de déchaumage à disques montés sur chaînes. Il propose des déchaumeurs depuis de nombreuses années et possède 4 modèles dans son catalogue. Ceux-ci vont de 3,8 à 12,45 m en largeur de travail. Pour le moment, ils ne sont pas commercialisés en France. En plus de proposer plusieurs modèles d'outils, le fabricant dispose de 5 disques différents. Ceux-ci se changent en fonction du type de sol, du type et de la profondeur de travail à effectuer. Un disque à pointes se distingue du catalogue car il ne travaille pas le sol et peut être utilisé pour désherber avant ou après le semis.

© KellyTillage - Pionnier du déchaumeur à disques en chaînes, Kelly n'est pas encore importé en France mais quelques exemplaires circulent sur le marché de l'occasion.

Fliegl perfectionne le système

En 2021, le constructeur Bavarois Fliegl a sorti le premier déchaumeur à disques sur chaînes européen. Le KSE160 travaille sur une largeur d’environ 7 m. Le diamètre des disques montés sur cet outil est de 350 mm. L'écart entre eux est de 130 mm. Si besoin, il est possible d'ajouter sur chaque disque un poids supplémentaire. Le déchaumeur pèse 5 700 kg et s'attelle sur les bras de relevage du tracteur. Les chaînes sont plus ou moins tendues en fonction des conditions du sol et de l'utilisation. La tension se règle via l'hydraulique du tracteur. L’outil nécessite minimum 3 distributeurs doubles effet et jusqu'à 5 pour le modèle à déplacement axial.

Dal-Bo sème aussi

Lors de la dernière édition d’Innov-Agri 2022, le constructeur danois Dal-Bo a présenté son propre déchaumeur à chaînes. Le Powerchain 800 dispose de trains de disques installé en losange. Il peut travailler à une vitesse de 15 km/h, pour une profondeur de travail allant de 2 à 5 cm. Pour le moment, il n'est disponible qu'en largeur de 8 m mais sera prochainement proposé en 6 et 12 m. Sa largeur en position transport n'excède pas les 3 m. Son utilisation se rapproche de celle d'un déchaumeur à disques européen puisque un semoir à petites graines de 300 ou 500 litres peut être installé dessus pour semer des couverts ou des cultures dérobées. Pour le traîner, l'outil nécessite une puissance minimum de 180 ch.