Nous avons pu tester pendant deux semaines, la dernière version du T7 HD. Si de prime abord rien ne change, en cabine les évolutions sont notables et débouchent sur un tracteur bien né.

Cela faisait plusieurs mois que nous lorgnions sur le T7 HD, dernier né de la marque à l’épi. Notre souhait d'en prendre le volant pour un essai au long cours a été exaucé fin août dans la plaine marnaise, entre chaleurs et poussière. C’est ici une version Blue Power que nous prête le tractoriste. Si le design extérieur n’a pas évolué, le bleu métallisé apporte toujours un certain cachet à l’engin. L’une des principales évolutions de cette série, présentée en 2021, se situe en cabine, avec un habitacle complètement revu. Cependant pour y accéder, nous devons gravir 4 marches. Celles-ci sont un peu raides même si un nombre suffisant de poignées nous aident pour arriver jusqu’au siège. Ces tracteurs peuvent recevoir un système de verrouillage centralisé depuis une télécommande, mais également un démarrage sans clé, telle une voiture. Ce système n'est pas présent sur notre modèle de test.

© Pierre Peeters/GFA - Le volume de l habitacle est suffisant. A bord, nous avons apprécié la présence de nombreux rangements et de prises variées.

Montée en gamme

Une fois assis, nous découvrons, ou plutôt nous redécouvrons, le nouvel intérieur de chez New Holland. En effet, il est pratiquement identique à celui présent dans le T8 Genesis que nous avions pu tester en 2020. L’ensemble est moderne, ergonomique et bien pensé. La place des commandes principales n’a pas beaucoup évolué, mais le coup de jeune est notable et surtout appréciable. La plupart des touches gagnent en finesse et en ergonomie. Elles sont bien regroupées et clairement identifiables. Bref, la première impression est très bonne. Sur notre modèle, le tableau de bord entièrement numérique est placé derrière le volant. Il est fixé à la colonne de direction et la suit donc dans ses mouvements. Cet écran reprend les informations principales du tracteur. À l'image de l’accoudoir, il est clair et bien ordonné. Si cette solution nous semble optimale, le constructeur propose également cet écran directement à l'intérieur du volant.

© Pierre Peeters/GFA - Le joystick principal intègre l essentiel des commandes. En complément, il est possible de personnaliser une partie de ses touches.

Une transmission simple et efficace

Nous avons principalement réalisé du travail du sol avec notre T7.275 HD. En effet nous avons effectué en parallèle un comparatif de déchaumeurs à dents. Sur presque deux semaines, nous avons passé pas loin de 50 heures en cabine. Plutôt spacieuse et bien aménagée, cette dernière reçoit des finitions de qualité et du soin a été apporté aux détails. À la conduite, la prise en main est rapide. La gestion reste identique aux autres modèles de la marque, munis d’une transmission à variation continue AutoCommand. Nous pouvons conduire avec des impulsions sur le joystick , ou simplement avec la pédale d’accélération. Nous passons d'ailleurs de l’un à l’autre sans rien activer. Cette boîte conserve la même gestion, avec trois plages de travail virtuelles que nous pouvons paramétrer en permanence. Pour chacune d’entre elles, la vitesse maximale de la plage est également une vitesse cible. La réactivité de notre transmission s’ajuste assez simplement, grâce à un bouton, désormais en bonne place juste en dessous du joystick principal. Avec cette touche, nous sélectionnons l’un des trois niveaux d’agressivité. Des leds nous rappellent en permanence notre réglage. Un quatrième niveau est sélectionnable. Il s'agit d'un mode personnalisé, que nous paramétrons depuis le terminal. Il est par exemple possible d’avoir beaucoup de réactivité à la décélération et une accélération plus souple.

© Pierre Peeters/GFA - L intégralité des commandes est regroupé sur l accoudoir. Celui-ci est clair et bien agencé. Tout ce qui se rapporte à la transmission ou au moteur est en orange.

Plutôt timides sur les précédentes versions de l’AutoCommand, les trois niveaux apportent désormais une réelle différence de conduite. À l’usage, cette transmission sait se montrer souple ou réactive, tout en restant confortable.

Une personnalisation poussée

Au travail, ce tracteur est efficace. Notre main ne quitte pratiquement pas le joystick. Nous pouvons choisir facilement les distributeurs pilotés depuis ce dernier. Malheureusement notre siège Grammer ne pivote pas énormément, mais il se rattrape en disposant de l'appui-tête coulissant qui maintient bien le dos lorsque nous surveillons notre déchaumeur. Lors des phases d'attelage, la vue sur le relevage est correcte. On pourrait regretter l'absence de commandes pas à pas du relevage mais il suffit d'affecter cette commande à deux touches personnalisables. En effet, ces dernières sont présentes en nombre, et réparties à différents endroits de l’accoudoir. Elles sont facilement identifiables et depuis le terminal, nous pouvons affecter assez simplement la fonction de notre choix sur ces touches. Les commandes des distributeurs hydrauliques, placées sur l’accoudoir, sont également paramétrables. Ces dernières se démarquent en adoptant la solution rétroéclairée, changeant de couleurs en fonction des prises arrières distributeurs qu'on leur affecte. Une solution appréciable et facilement réglable. De plus, ces commandes possèdent un verrouillage mécanique très simple à mettre en place.

© Pierre Peeters/GFA - L'écran du tableau de bord est placé derrière le volant. Il est moderne et regroupe l essentiel des informations principales.

Si ce tracteur a subi une bonne cure de jouvence en cabine, cette nouvelle mouture du T7HD se différencie également par des détails bien vus, comme de vrais passe câble au niveau de la vitre arrière, ou encore des leviers pour débrancher facilement les prises hydrauliques push-pull. Les évolutions sont notables et ce tracteur affiche une belle montée en gamme par rapport à son prédécesseur. Sa cabine silencieuse, combinée à un siège confortable, finit de nous convaincre.

© Pierre Peeters/GFA - Les commandes hydrauliques reçoivent un éclairage en couleur, qui s'adapte au distributeur commandé.

Un terminal moderne mais perfectible L’écran bénéficie également de la cure de jouvence apportée au reste du tracteur. Il adopte un graphisme plus moderne et plus ergonomique. Pour autant, il reprend la même organisation que les précédentes versions, avec différentes fenêtres entièrement personnalisables. Sur la gauche une colonne regroupe les informations essentielles, que nous pouvons également voir dans le tableau de bord. Si l’ergonomie a été revue, cet écran demande tout de même un peu d’habitude, notamment pour accéder aux menus comprenant les différentes pages de réglages du tracteur. La navigation tactile est proche de celle d’une tablette, mais la réactivité de l’écran n’est pas toujours son point fort. © Pierre Peeters/GFA - L IntelliView 12 comprend 7 pages personnalisables. Il est possible d y placer certains raccourcis de paramétrage. Pour une grande partie des réglages importants, différentes touches "raccourcis" sont présentes sur l’accoudoir. Avec un clic sur ces dernières, nous accédons directement au menu dédié à l’hydraulique, à la transmission ou encore au moteur. © Pierre Peeters/GFA - Les possibilités de paramétrage sont poussées mais les réglages sont parfois compliqués. C’est finalement le plus efficace. Une molette et deux touches physiques peuvent aussi nous servir à naviguer dans le terminal. .

Fiche technique New Holland T7.275 HD Moteur : 6,7 l FPT Stage V

Transmission : Variation continue Auto Command

PTAC : 16,8 t

Empattement : 2,99 m

Capacité du relevage arrière : 11 058 kg

Débit hydraulique : 165 l/min