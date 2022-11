Le tractoriste finlandais introduit une série supplémentaire de tracteurs, composée de cinq modèles. Nous avons pris le volant de cette série Q, qui vient se positionner entre la série T, dont elle s’inspire beaucoup et la série S avec qui elle partage sa transmission.

Présenté pour la première fois au public lors d’Innov Agri 2022, le Valtra Q étoffe l’offre du tractoriste scandinave qui comprend désormais 7 gammes, commençant par les spécialisés de la série F et se terminant avec la série S, les modèles les plus puissants du constructeur.

Nous avons pu prendre le volant de ce nouveau venu, dès fin juillet, sous un soleil de plomb. La gamme se compose de cinq modèles, du Q 225 au Q 305. Ils héritent tous du bloc AgcoPower de 7,4 l, présent également sur les plus gros modèles de la série T. Les puissances s’étalent de 230 à 305 ch. Nous avons pris les commandes d’un Q 285. Il était attelé à un déchaumeur à dents Pöttinger Terria, de 5 m de large.

Organes Agco mais ADN Valtra

Ce tracteur marque un peu plus l’ancrage de Valtra dans le groupe Agco. Tout comme le G, sorti en 2020, il hérite d’une boîte présente sur d’autres tracteurs du groupe. En effet les Q ne sont proposés qu’avec la solution à variation continue Direct, qui n'est autre qu’une transmission d’origine Fendt. Pour autant, ces nouveaux tracteurs sont toujours fabriqués dans l’usine historique en Finlande. Cabine, intérieur ou encore moteur, le Q s’inspire énormément des petits frères de la série T. Montons à bord pour constater tout cela. L’accessibilité à la cabine est un des points forts de Valtra et le Q ne renie pas sa famille sur ce point. Il comprend quatre marches bien échelonnées, assurant un accès simple au volant.

À bord, nous trouvons vite nos repères. En effet, ce tracteur reprend grandement l’habitacle des autres modèles haut de gamme de la marque. Il adopte ainsi l’accoudoir, le joystick et le terminal Smart Touch. Cet intérieur, présenté en 2017, n’a pas pris une ride. Il conserve ses principales qualités : simple, ordonné et clair. Si les commandes du joystick sont également bien identifiées, le design n'est pas la principale qualité de ce levier.

Le Q hérite, tout comme la cinquième génération de T, d’un grand tableau bord dans le montant avant droit. Malgré des informations majoritairement sur fond noir, cet écran réalise le tour de force de rester lisible même au soleil. Autour du volant, la colonne de direction est donc assez dépouillée. Elle intègre une nouvelle génération d’inverseur, introduit sur les N5 et T5. Ce dernier reste en position centrale et facilite l’utilisation des commandes d'inversion de sens, présentes sur le joystick multifonctions.

Prise en main rapide

Au niveau de la conduite, le Valtra Q se rapproche plus de son grand frère, le S. En effet sa transmission Agco est similaire à celles montées sur les Fendt d’ancienne génération, ou sur les Massey Ferguson Dyna VT. Contrairement à la boîte Direct des gammes inférieures, celle-ci ne comprend que 2 gammes mécaniques qu’il faut sélectionner à l’arrêt. Le changement se fait simplement avec les touches + et – du joystick. La première vitesse est dédiée au champ, elle va de 0 à 28 km/h. La seconde se destine à la route en couvrant toute la plage de vitesse du tracteur, de 0 à 50km/h. Une fois notre gamme sélectionnée, il suffit d’accélérer ou de gérer notre vitesse avec le joystick. La conduite est ainsi très simple. De plus, nous pouvons passer de la pédale au joystick comme bon nous semble, sans activation d'un mode. Le joystick SmartTouch fonctionne toujours de la même manière, avec l’activation de la vitesse cible lorsque nous le basculons sur la droite et le « retour à zéro » en le basculant sur la gauche. Il intègre la commande du relevage, deux distributeurs hydrauliques ou encore un inverseur. Notre main ne quitte presque pas ce joystick. En bout d'accoudoir, le terminal est toujours aussi ergonomique. Nous naviguons facilement entre les différents menus pour accéder aux réglages ou aux informations.

Avec un empattement de 3,05 m et un poids en ordre de marche inférieur à 10 t, (environ 9,8 t), ce tracteur se veut polyvalent. Il est clairement pensé à destination des grosses exploitations, Cuma et ETA. Au travail, le Q confirme ses ambitions, c'est un tracteur bien pensé et confortable. Il conserve les points forts de la marque, tout en adoptant des solutions efficaces et éprouvés, comme une transmission à variation continue Agco.

- - La série Q complète l'offre de tracteurs Valtra. Elle se positionne entre les modèles de la série T et ceux de la série S. © © Pierre Peeters/GFA - - Malgré un gabarit imposant et pas moins de quatre marches avant d'arriver en cabine, l'accès aux commandes se fait sereinement. © © Pierre Peeters/GFA - - En cabine, nous retrouvons l’accoudoir SmartTouch, déjà croisé sur les séries T ou les N. Il a plutôt bien vieilli et conserve une bonne ergonomie générale. © © Pierre Peeters/GFA - - Les Q adoptent un moteur bien connu, avec le bloc AgcoPower de 7,4 l. © © Pierre Peeters/GFA - - En guise de tableau de bord, un grand écran couleur prend place dans le montant avant droit. Il est clair et regroupe les informations essentielles. © © Pierre Peeters/GFA - - Notre confort est assuré par un pont avant et une cabine équipés tous deux d'une suspension pneumatique. © © Pierre Peeters/GFA Previous Next