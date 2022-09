Depuis mai 2022, Valentin Vandenbossche gagne du temps en récupérant les chiffres de pesée de la bascule à distance sur son ordinateur.

Après avoir longtemps fonctionné avec des tickets de pesée, l'exploitation dont s'occupe en partie Valentin Vandenbossche est passée sur un système de transmission sans fils Scale Up conçu par DPK Pesage. La structure sur laquelle est installé ce système est composée de quatre fermes divisées en trois entités. Ainsi, la SCEA Terre de la bordes s'occupe de la partie agriculture conventionnelle, la SCEA Raray Bio de la partie Bio et Bordenergie gère la méthanisation. Le siège est installé à Raray dans l'Oise. Les parcelles sont ensemencées avec du blé, de l'escourgeon, des betteraves, des pomme de terre, des oignons, des haricots verts et des pois. Valentin Vandenbossche s'est occupé de rédiger le cahier des charges pour optimiser la gestion des données de pesée en fonction des besoins de la ferme.

Une bascule qui tourne toute l'année

Avec les trois sociétés, le pont-bascule sert de manière intensive toute l'année. Initialement, il était prévu de l'utiliser uniquement pour gérer le stockage et l'expédition des céréales, des pommes de terre et des oignons. Lors de la moisson, les céréales sont pesées dans la benne du tracteur. En hiver, c'est le camion qui passe sur le pont au moment de l'expédition. "Les oignons et les pommes de terre quant à eux, ne sont pesés que lors de l'expédition », explique Valentin.

Fin 2020, la bascule a vu sa charge de travail exploser car une unité de méthanisation a été mise en route sur le site. « Avec cet ajout, nous sommes arrivés aux limites de notre système de gestion des tickets de pesée. Car en plus d'ajouter deux périodes d'ensilage par an, cette activité génère des digestats solides et liquides, qu'il faut peser. Cela représente un volume de 3 000 t en solide et 17 000 t en liquide. De plus, l'ensilage est pesé lorsqu'il passe de la SCEA Terre de la borde à l'entité qui gère la méthanisation. La pesée permet aussi de suivre la quantité de matière dans les différents silos."

Une solution accessible

« Nous avons profité de cette situation pour remettre en question tous les OAD utilisés sur la ferme, se souvient le chef de culture. Depuis l'installation du système Scale Up, je suis encore en relation avec DPK pesage pour améliorer certains détails. Mais sinon le logiciel m’a fait gagner du temps. J’estime que je gagne environ une demi-journée par ensilage, mais ça reste difficile à quantifier car la gestion des tickets s'effectuait surtout en beaucoup de petits temps masqués. Pour la comptabilité, c'est aussi plus simple, car les données de sortie et d'entrée des matières sont accessibles directement. »

- Le panneau est installé le long du pont-bascule afin que le QR-code puisse être lu depuis la cabine du tracteur ou du camion.

D’un point de vue utilisation de la bascule, ça ne change pas grand-chose. Lorsque le chauffeur arrive sur le pont, il n’a qu’à scanner le QR code avec son smartphone. Il arrive ensuite sur un écran dans lequel il peut choisir la provenance de la récolte dans un menu déroulant qui contient une liste des parcelles en fonction des cultures implantées. Après, il doit sélectionner l'ensemble qu'il conduit ou dans le cas d'un camion, saisir sa plaque d'immatriculation. La destination est aussi à indiquer pour que le chargement soit ajouté aux différents lieux de stockage (zone, hangar silo ou plateforme).

- Une fois le code scanné, le smartphone ouvre une page internet pour s'identifier. Ensuite, il ne reste plus qu'au chauffeur à saisir les informations demandées.

Toutes les données de pesée sont instantanément inscrites dans le logiciel. Ensuite, elles sont réparties en fonction des demandes de l’utilisateur. C’est pourquoi, après l’achat du logiciel DPK, il s’est posé la question d’informatiser la gestion de la méthanisation, car il peut y avoir jusqu’à six personnes différentes qui sont amenées à approvisionner le méthaniseur. À cet effet, la société BiogazView a donné son aval pour que les données s’échangent directement entre leur logiciel de gestion de méthanisation et celui de suivi de pesage DPK. Affaire à suivre.