La maladie peut causer des mortalités massives dès lors qu'un animal est touché. Malgré l'absence d'un traitement spécifique, certaines pratiques permettent de réduire les risques.

La cryptosporidiose engendre une diarrhée chez les jeunes veaux, de 4 à 18 jours de vie. La contamination par les cryptosporidies n'est pas systématiquement pathogène puisque tous les veaux sont confrontés à ces parasites microscopiques dès la naissance. Selon le GDS France, l'immunité se met en place sans épisode diarrhéique dans 80 % des cas.

Xavier Quentin, docteur vétérinaire à Saint-James (Manche), juge indispensable de tester un veau très tôt après l'apparition des symptômes. La concentration des agents pathogènes diminue avec le temps, ce qui rend la détection de la maladie plus difficile. Un test coûte entre 50 et 70 euros. "Il faut savoir investir pour avoir un bon équilibre sanitaire, souligne-t-il. Le prix du test reste moins élevé que la valeur des veaux perdus".

© Xavier Quentin - Les niches individuelles sur caillebotis sont recommandées pour les jeunes veaux.

Niches sur caillebotis

La présence d'un animal malade multiplie par 1000 la propagation du pathogène dans l'environnement. "Une fois qu'un veau est touché par la cryptosporidiose, la contamination des autres a déjà eu lieu", indique Xavier Quentin. Des actions sont possibles pour limiter les dégâts. Selon le vétérinaire, il est question d'une "bonne gestion globale des veaux" qui prend en compte la biosécurité ainsi que d'autres aspects de la conduite d'élevage, comme l'alimentation.

Les niches individuelles sur caillebotis ou sur palettes sont recommandées pour les jeunes veaux. En parallèle, une alimentation stable et de qualité est nécessaire. "Durant la première journée de vie, le veau doit boire 4 litres puis 2 litres (à 12 heures d'intervalle) de colostrum issu de la première traite, avise Xavier Quentin. Cette pratique lui apporte une bonne immunité".

Distribuer un lait régulier

Ensuite, de 2 à 16 jours d'âge, une poudre de lait de qualité peut être administrée. "Il est important de lire l'étiquette. Si la liste des composants commence par lait écrémé, poudre de lait dérivé puis termine par les huiles, alors elle est de qualité. Si elle commence par les huiles, c'est mauvais".

Le lait doit être distribué à 40 degrés au maximum, avec des taux butyreux et protéiques les plus constants possibles. L'ajout dans le lait de ferments, de kéfir ou encore de yaourts peut également être envisagé. "On a pu voir des résultats plutôt spectaculaires", constate le vétérinaire. Cependant, la prudence reste de mise en hiver, car la fermentation peut s'arrêter en cas de températures trop faibles.