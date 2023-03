En 2003, Sébastien Puaud, éleveur de vaches laitières à Breuil-la-Réorte (Charente-Maritime), a fait l’acquisition de son premier échographe. Depuis, il effectue lui-même les contrôles de gestation.

« À 28 jours, l'embryon est gros comme une graine de colza, à 40 jours, il fait la taille d’une graine de petits pois, et à 50 jours, d’une graine de haricot », commente Sébastien Puaud qui pratique l’échographie bovine depuis près de vingt ans sur son troupeau de 90 vaches laitières. 40 à 45 jours après l’insémination, il effectue les échographies de contrôle de gestation. "Il est possible de les effectuer 28 jours après l’IA, mais l’échographe est plus difficile à interpréter et l’embryon n’est pas encore fixé, explique l’éleveur. Plus on attend, plus l’image est facile à interpréter. "À 50 jours, "c’est assez flagrant, et à 65 voire 60 jours, il est même possible de faire du sexage".

Il est difficile, au départ, de repérer un embryon de plus ou moins deux centimètres. Fort heureusement, sa présence n’est pas le seul indice de gestation. « Avec le temps, l’on apprend à interpréter des signes, l’état des muqueuses et du liquide amniotique donnent une idée de l’état de la vache ». L’échographie, est également un moyen d’évaluer l’état de santé d'embryon. Même à 40 jours, il est possible de voir son cœur battre. « Il est parfois possible de prévoir un avortement ; on voit que le cœur ne bat pas ou qu’il y a des petites paillettes sur le liquide amniotique. »

Pour interpréter les images, " il faut savoir lire les nuances de gris, et la moindre pression sur le liquide amniotique peut faire quitter l’embryon de l’écran ", concède l’éleveur. Il s’est formé auprès de Thierry Vernoux, échographe bovin indépendant, qui effectuait auparavant le contrôle de gestation sur son exploitation. « Après deux ou trois séances ensemble, je me suis lancé. Au début je lui demandais de vérifier certaines vaches, puis je me suis formé à l’usage ».

Gagner en autonomie

Entre insémination par l’éleveur, et échographie maison, l’agriculteur charentais estime rentrer dans ses frais et gagner en souplesse de travail. Il en profite pour investir dans la génétique. « Toutes mes femelles de renouvellement sont issues de semences sexées, et je travaille avec des paillettes de blanc bleu belge pour améliorer le débouché viande ». Depuis quelque temps, l’échographe n’est plus utilisé que sur les génisses. Le robot, installé au mois de mai dernier assure le contrôle de gestation sur les vaches laitières par mesure hormonale.

En plus du contrôle de gestation, l’échographie peut aider à mettre en évidence des problèmes de fertilité, « le plus difficile à l’usage, ça n’est pas le diagnostic de gestation, mais de repérer d’éventuels problèmes sur des vaches non gestantes, comme des kystes », commente l’éleveur. Pour lui, savoir détecter ce genre de pathologie peut être un vrai atout pour le suivi de la reproduction de son troupeau.