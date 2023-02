Une enquête dans neuf élevages comptabilisant près de 3 500 brebis met en avant les facteurs à surveiller pour obtenir de bons résultats de fertilité.

Rater une lutte de printemps, c’est une déconvenue qui arrive même aux meilleurs. Pour preuve, parmi les neuf éleveurs suivis en 2020 et 2021, celui qui enregistre le plus mauvais « score » (moins de 30 % de fertilité) était coutumier de bonnes performances.

" La variabilité au sein des neuf élevages regroupant près de 3 500 brebis est importante, note Laurence Sagot, de l’Institut de l’élevage/Ciirpo lors d’un webinaire Inn’ovin le 4 novembre. Les meilleurs atteignent 90 % de fertilité, tandis que d’autres obtiennent 60 %, voire moins."

De nombreux critères jouent un rôle dans la réussite. « À commencer par la race, poursuit l’experte. Les races rustiques et prolifiques désaisonnent plus facilement. Parmi les races bouchères, l’île-de-France, la berrichon du Cher et la charmoise, ont des prédispositions. Cela ne veut pas dire que d’autres races bouchères ne réussissent pas à désaisonner. En mouton vendéen par exemple, des éleveurs obtiennent de bons résultats. D’autres critères interviennent. » L’étude montre aussi que lorsque la date de mise en lutte est stabilisée, au 15 mars par exemple, la fertilité est meilleure (84,6 %) que lorsque la date varie d’une année sur l’autre (57,1 % de fertilité).

Risqué pour les agnelles

L’âge et le rang de mise bas sont aussi des facteurs déterminants. « Une étude de l’Inrae de 2022 montre que si les multipares parviennent à atteindre des taux de fertilité compris entre 80 et 100 % aussi bien en saison qu’en contre-saison, les agnelles en contre-saison dépassent à peine 50 %, observe Laurence Sagot. Les primipares sont à 70 % de fertilité, alors qu’en saison sexuelle les deux catégories de jeunes femelles obtiennent un taux supérieur à 90 %. »

L’intervalle entre la mise bas et la mise en lutte est un élément important. Lorsqu’il est inférieur à 80 jours, les résultats de fertilité sont médiocres (entre 10 et 40 %). Pour les luttes pratiquées 80 à 160 jours après la mise bas, la fertilité est assez homogène autour de 60 %. Au-dessus de 160 jours, le taux de fertilité atteint 80 à 90 %.

Autre critère à surveiller : l’état corporel. « Comme en saison sexuelle, les brebis notées 3 ou plus ont une bonne fertilité (>90 %). Le flushing n’est pas nécessaire, explique-t-elle. Pour les brebis en manque d’état (Nec<3), la reprise de poids favorise les bonnes performances. La date de naissance des brebis est un élément qui joue peut-être un rôle, mais cela reste à confirmer. » L’enquête a révélé que les brebis nées en été et à l’automne avaient enregistré un taux de fertilité de respectivement 84 % et 64 % alors que celles nées en hiver et à l’automne, la fertilité ne dépassait pas 50 %.