L'Efsa a évalué le risque de propagation de la résistance aux antimicrobiens (1) chez les volailles, les porcs et les bovins pendant le transport.

À la demande du Parlement européen, l'Agence européenne de sécurité sanitaire (Efsa) a ciblé les principaux facteurs favorisant la propagation de la résistance aux antimicrobiens chez les volailles, les porcs et les bovins pendant le transport entre les exploitations ou vers les abattoirs. L'évaluation qualifie la présence de bactéries résistantes chez les animaux avant le transport comme l'un des principaux facteurs de risque. D'autres facteurs ont été identifiés tels que la libération accrue de bactéries résistantes par les fèces, l'exposition à d'autres animaux porteurs de types de bactéries résistantes en plus grand nombre ou différentes, l'hygiène insuffisante des véhicules et des équipements et la durée de transport.

Limiter les longs trajets

"Les longs trajets qui nécessitent des temps de repos dans des centres de rassemblement et des postes de contrôle sont associés à des risques plus élevés, en raison de facteurs spécifiques tels que les contacts étroits avec des animaux provenant de différentes exploitations, la contamination environnementale et le stress", souligne l'Efsa.

L'Autorité recommande de réduire "au minimum" la durée du transport et de nettoyer "soigneusement les véhicules, les équipements et les espaces où sont chargés et déchargés les animaux". D'après le rapport scientifique, ces mesures d'atténuation sont efficaces pour réduire la transmission de bactéries résistantes pendant le transport des animaux.