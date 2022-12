Guillaume Redon implante des méteils, des dérobées et des prairies multi-espèces pour sécuriser ses stocks fourragers.

« Nous n’avons enregistré que 283 mm de pluie depuis le début de l’année (1), se désole Guillaume Redon, à la tête de 500 blanches du Massif central, à Saugues en Haute-Loire. J’ai dû rentrer la moitié de mon troupeau en bergerie. Ce lot de brebis ne ressortira plus, puisque l’agnelage est prévu en octobre. Au total, elles seront restées à peine plus de 4 mois au pâturage cette année. »

C’est exceptionnel, mais depuis dix ans qu’il est installé, Guillaume a dû faire face à de nombreux aléas climatiques entre gels sur sol nu et sécheresses à répétition, ce qui pousse le jeune exploitant à mettre en place des parades pour sécuriser ses stocks fourragers. Méteil, dérobées, prairies multi-espèces sont des leviers qu’il « actionne » régulièrement et qui ont été suivis dans le cadre du programme AP3C (2). « Je suis dans l’obligation de produire d’importants stocks car je conduis mes brebis en trois agnelages en deux ans », explique-t-il. Leurs besoins sont plus élevés et se situent à 363 kg de MS par brebis et par an chez Guillaume.

© Guillaume Redon - Des essais de semis de dérobées derrière la récolte de méteil ont donné de bons résultats. Ici une plateforme réalisée en 2020.

7 t de MS/ha pour le méteil

Le méteil, testé à plusieurs reprises, a obtenu de bons résultats jusqu’à présent. En 2020 par exemple, Guillaume a ensilé 7 t de MS en moyenne par ha. La qualité était satisfaisante avec 131 g/kg de matière azotée totale (MAT). Le semis du mélange, triticale fourrager x pois x vesce x avoine, se réalise en octobre et la récolte au mois de mai qui suit quand le pois atteint le début de la floraison. Cette récolte est incorporée au silo d’herbe.

Le semis de la prairie sous couvert du méteil est une technique qui ne fonctionne pas chez Guillaume. « L’implantation des variétés prairiales, en même temps que le méteil, en automne est trop tardif à notre altitude. Le semis en avril dans le méteil n’a pas été satisfaisant non plus », explique-t-il.

Manque d’appétence pour le moha

Le méteil est suivi d’une culture dérobée installée fin mai. Quelques essais comprenant du sorgho, du teff grass, de la vesce velue, du trèfle d’Alexandrie ont produit jusqu’à 3,5 t de MS d’enrubannage. La culture du moha en revanche n’a pas été satisfaisante. Testée en 2019, elle devait être pâturée par les brebis, mais elles ont refusé de la consommer. Guillaume a dû l’enrubanner.

Autre adaptation en constante évolution : la composition des prairies. « J’ai abandonné le mélange simple trèfle x ray gras hybride pour des combinaisons plus complexes, intégrant dactyle, fétuque, trèfle blanc, trèfle violet, ray-grass anglais, ray-grass hybride et lotier, explique Guillaume. Le but est d’améliorer la pérennité du couvert. Je vais aussi ajouter de la luzerne dans les prochaines années. C’est la seule plante qui est restée verte cet été. Je chaule en conséquence pour que la plante puisse s’implanter plus facilement. » L’ensilage d’herbe constitue la base des stocks. En principe Guillaume récolte 4,5 t de MS/ha, sauf cette année où il manque 30 % du volume habituel à cause de la sécheresse. Le surplus de 2021 comble actuellement ce déficit.

L’élagage des arbres pour offrir les feuilles aux animaux pendant la période estivale a fait partie des solutions explorées par Guillaume. « Je ne recommencerai pas, explique-t-il toutefois. Je ne suis pas équipé pour couper les branches en sécurité. Pour autant, les brebis sont très friandes des feuilles. La productivité de nos surfaces est mise à rude épreuve. Comme je suis contraint de produire un volume constant, je compte aussi saisir toutes les occasions qui se présenteront pour reprendre de la surface et diminuer le chargement. »

(1) Au 29 août 2022.

(2) Adaptation des pratiques culturales au changement climatique. Voir La France Agricole du 4 février 2022, page 34.

« Combiner les leviers d’adaptation » « Les solutions mises en œuvre par les agriculteurs pour faire face aux aléas climatiques sont diverses et adaptées à chaque contexte. C’est en combinant ces leviers que les exploitations parviennent à limiter l’impact des à-coups du climat. Les dérobées semées après la moisson dans l’objectif d’un pâturage donnent de bons résultats lorsque la pluie est au rendez-vous. Le pâturage tournant limite le gaspillage et peut permettre de débrayer une parcelle pour renforcer les stocks, mais les parcellaires morcelés du département ne facilitent pas toujours sa mise en place. Le pâturage des sous-bois ou des surfaces additionnelles comme les vignes, le colza cultivé en dérobée par les céréaliers en plaine peuvent être des pistes à explorer également lorsque les sites ne sont pas trop éloignés l'un de l'autre.", indique Fabrice Vassort, de la chambre d’agriculture de la Haute-Loire. - Fabrice Vassort, de la chambre d'agriculture de la Haute Loire.

Le contexte Guillaume Redon élève 500 blanches du Massif central à Saugues en Haute-Loire. Il produit 2 agneaux/brebis/an grâce à son système trois agnelages en deux ans. Ses agneaux conduits en bergerie, sont vendus via la filière de qualité Elovel. Ils atteignent 17 kg de carcasse en moyenne en 90 à 100 jours. À 1 100 mètres d’altitude, l’hivernage dure de novembre à avril. Il est exigeant en stocks. Les 70 ha de l’exploitation comprennent 25 ha de prairies temporaires, 15 ha de parcours et 30 ha prairies permanentes.